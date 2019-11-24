Şimdiki zamanın hikayesi

Zirvedeki manastırlar - NEJAT YAHYA









Yunanistan’ın Teselya bölgesinde yer alan Meteora, yüksek tepelere kurulan manastırları ile ünlü bir yer. Meteora, havada asılı olan anlamına geliyor. Ortaçağda inşa edilen bu manastırlar, 500 metreye yakın yükseklikte bulunan kayaların üzerine kurulmuş. Okuyucumuz Nejat Yahya’nın bizimle paylaştığı bu fotoğrafta, zirveye inşa edilen manastırlar görülüyor.





Tarihi kentin kedisi - ÜNAL ÇAM









Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu’nun en özel şehirlerinden birisi olan Mardin’de binlerce yıllık yapılar hâlâ ayakta. Fotoğraftaki sevimli dostumuz ise gerek duruşu gerekse tüylerinin renkleri ile bu kentin bir parçası gibi duruyor.



Sular çekildi kemer göründü - OĞUZ YETER











İstanbul’un anıtsal su kemerlerinden birisi olan Güzelce Kemeri Alibeyköy barajı içerisinde kalmış gizli hazinelerden birisi. Mevsim değişikliğini iyiden iyiye hissettiğimiz yağışsız geçen şu günlerde baraj sularının çekildiğini gösteren fotoğrafı arkadaşımız Oğuz Yeter drone ile böyle görüntüledi.



Milliyet’ten hediye - MİLLİYET ARŞİVİNDEN 62 YIL ÖNCE BUGÜN - SAMİ ÖNEMLİ









Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız fotoğraf 1957 tarihli. O yıl, Milliyet Gazetesi’nin hediyelerini gönderdiği Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Alemdar Çocuk Yuvası’ndaki çocukların heyecanı objektiflere yansımış.