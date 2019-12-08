Şimdiki Zamanın Hikayesi

Kalenin bekçisi - Yavuz Özden

Urfa Kalesi’nin milattan önce 10 bin yıllarında kurulduğu düşünülüyor. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan bu kaleyi çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, kalenin sevimli bekçisi arkadaşımızın objektifine böyle yansıdı.

Renkli geçiş - Ünal Çam

Tanzanya’nın egzotik adası Zanzibar’da kırmızı, mavi, turuncu gibi canlı renklerle bezeli elbiseler giymeyi tercih eden yerli halkın bu kıyafetleri yabancılar için adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Ülkedeki olumsuz koşullara rağmen rengarenk kıyafetleri seven bu insanların belki de tek eğlencesi bu giysiler.

Sisli Karadeniz - Oğuz Yeter

Yeşilin her tonunun bulunduğu Karadeniz’de sonbahar da bir başka oluyor. Uzansanız dokunacakmışsınız hissini veren sis bulutlarıyla çevrili Çamlıhemşin doğası yılın bu mevsiminde de görülmeye değer güzelliklerle bezenmiş.

Karataş’ın atlısı - Ozan Güzelce

Birçok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Adana aynı zamanda Türkiye’nin en uzun sahil şeridi Karataş sahiline de sahip. Çukurova’da gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Karataş sahilinde gezintiye çıkan bir atlı, üzerine çevrili objektifi görünce biraz coşmuşa benziyor.

Anma töreni - İlhan Demirel

Mevlana’nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ‘Şeb-i Arus’ törenleri başladı. Fotoğraf Milliyet gazetesi efsanevi foto muhabirlerinden İlhan Demirel tarafından 1958 yılında 685’inci anma törenlerinde çekildi.

OKUR ÇEKER

Bayrak mutluluğu - Uğur Tüney

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı, şu sıralar düşük yoğunlukta da olsa başarıyla devam ediyor. Terörden arındırılan bölgelerde Türk askerine sevgi gösterileri düzenlenirken okuyucumuz Uğur Tüney, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bayrağıyla sınıra gelen bisikletli çocuğun fotoğrafını paylaştı bizimle.

“Okur Çeker” için çektiğiniz fotoğrafları nerede ve ne zaman çekildi bilgisi ile birlikte bekliyoruz. bunyaminaygun@gmail.com