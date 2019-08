Sirkte aşk başkadır

Cirque du Soleil’i en az şovları kadar ikonik dev çadırından tanıyoruz. Sirk dünyasının uluslararası ölçekte en popüler temsilcisi olan ekip, Türkiye’ye bu yıl 43. özel gösterisi “Bazzar”la geliyor. 30 sanatçı dahil toplam 65 kişilik bir ekibin görev aldığı gösteri, 21 Ağustos’tan 1 Eylül’e dek toplam 19 defa sergilenecek. Sirkin ünlü çadırı, geçen hafta itibarıyla Maltepe’deki Hilltown AVM’nin hemen karşısına kuruldu bile.

“Bazzar” gösterisi, akrobatların yerçekimine ve bedenlerinin sınırlarına meydan okuduğu, her biri kısa süreli ve yüksek tempolu 19 farklı şovdan oluşuyor: Bisiklet, trapez, tahteravalli, ateş ve çok daha fazlası. Dev çadıra rengarenk kostümlerin bulunduğu kulis bölümünden giriş yapıyoruz. Sahnede dakikası dakikasına belirlenmiş bir prova sürüyor. Akrobatların bir kısmı sağlık kontrolünden geçerken bir kısmı da ısınma alanında esneyerek prova sırasını beklemekle meşgul. Yöneldiğimiz ikili, şovun akrobatik paten sahnesinin sahipleri olan Myriam Lessard ve Mathieu Cloutier oluyor.

İkilinin bu şovu, yaklaşık 200 cm çapındaki dairesel bir platformda paten üzerinde akrobatik yeteneklerini sergiledikleri, adrenalini yüksek bir bölüm. “Sirkte hiçbir şey kolay değildir” diyor Mathieu, ama bu kadar zoru seçmelerinin de çok geçerli bir nedeni var: Birbirlerine aşık olmaları. Myriam, “Bizim kariyerimizde, eğer aynı gösteri ekibinde yer almıyorsanız birbirinizi görebilmeniz çok zor. Bu yüzden, ilişkimiz başladığı andan itibaren Mathieu, ‘Birlikte bir sahnemiz olması şart’ dedi. Ve çalışmaya koyulduk. Paten şovunu hazırlamamız yaklaşık bir yılımızı aldı. Hedeflediğimiz şeye sıkı sıkıya bağlı kaldık ve bunun için gerçekten çok çalıştık” diye anlatıyor.

Seyircinin nefesini tutarak izleyeceği paten sahneleri esnasında onların nasıl hissettiğini soruyorum. Belli ki ikisi için de eğlence tarafı ağır basıyor. Bu, sirkin ruhundan mı kaynaklanıyor yoksa ilişkilerinin bir yansıması mı emin olamıyorum. Bazen kimsenin anlayamayacağı kadar ufak ama kendilerinin kolayca ayırt edebileceği cinsten hileler yapıp birbirlerini test ettiklerini gülerek anlatıyorlar. Tabii ki güvenli bir şekilde hareket ettiklerinden emin olarak. Mathieu, “Sahnede hiçbir şeyi belkiye bırakamayız. Yüzde yüz emin olduğum bir hareketi bile o an güvende hissetmiyorsam yapmam. O yüzden, sadece bedeninizi çok iyi eğitmiş olmanız yeterli değil. Her an düşünmeye, görmeye ve hızlı karar vermeye fırsat bulmak zorundasınız. Gereksiz hiçbir risk alamazsınız” diyor. Peki bu kadar adrenalin, ilişkiyi hiç mi etkilemiyor diye merak ediyorum. Myriam, performans sanatçıları olarak adrenalini baştan bir ihtiyaç olarak tanımlıyor: “Sahnede ortaya koyduğumuz, ikimiz için de hem tutku hem de işimiz. Evet, tabii ki sahnedeyken yoğun şeyler yaşıyoruz ama ne olursa olsun o sahnede kalıyor. Böyle olmak zorunda. Ve evde de son derece normal bir çift olarak dünyanın en sıradan aktivitelerini yapıyoruz.” Hiç tartışıp da sahneye çıkmak zorunda kalmadınız mı diye ısrar ettiğimde Mathieu’dan aldığım yanıt, profesyonel yaklaşımı neyin tamamladığını bir kez daha gösteriyor: “Böyle şeyler oluyor tabii ki. Tam da bu yüzden profesyonel davranmayı bilmemiz gerek. Ama bu daha az mutlu anları hiçbir zaman ilişkinin getirdiği mutlulukla aynı kefeye koyamam. Ne olursa olsun, dünyanın iki ayrı ucunda olmamızdan iyidir.”

Cirque du Soleil 35 yaşında

Bugün Cirque du Soleil olarak tanıdığımız, 60 ülkeden 1400’ü aşkın sanatçı ekibine sahip devasa gösteri çadırının ilk tohumları ‘80’li yıllarda atıldı. Quebec’te bir grup sokak sanatçısının oluşturduğu Les Échassiers de Baie-Saint-Paul (Baie-Saint-Paul’un Cambaz Ayaklıları) adlı grup, dans, hokkabazlık, ateşle yapılan şovlar, akrobasi gibi çeşitli gösteriler içeriyordu. 1984’e gelindiğinde grup, bulundukları kentten çıkıp bölgesel bir tur yapabileceklerine karar verdi. Bu ilk tura “Cirque du Soleil” adını veren de grubun üyelerinden Guy Laliberté oldu; güneşin enerjiyi, gençliği ve gücü temsil ettiğini düşünerek. Bundan üç yıl sonra ilk uluslararası turunu ABD’de yapan sirk, 1990’da da ilk Avrupa turunu gerçekleştirdi.

“Enerjimizi şova saklıyoruz”

Mathieu “Şovdan önce genel ısınma hareketlerini yapıyorum. Çoğunlukla bacaklar, özellikle de boyun, Myriam’ı boynuma asılı şekilde döndürdüğüm için” diyor. Myriam ise genel ısınmaya ek olarak bol bol esnediğini, sakatlanmayı önlemek için bazı özel egzersizler yaptığını anlatıyor: “Ayrıca şovdan sonra da esniyorum, yine sakatlanmayı önlemek için. Bunun dışında haftada üç defa güçlenme amaçlı egzersizler yapıyoruz. Ama enerjimizi şova sakladığımız için bu egzersizleri genelde şov sonrasına bırakıyoruz.”

Bir akrobatın olmazsa olmazı

Bir akrobatın olmazsa olmazı nedir?

Myriam: Mutlaka ama mutlaka yapmanız gereken, kendinize gerçekten çok iyi bakmak. Hem fiziksel hem zihinsel olarak. Bedeniniz her zaman iyi durumda ve yüzde yüz kontrolünüzde olmalı. Bunun için de iyi beslenmeniz ve iyi dinlenmeniz şart. İkincisi, konsantrasyon. Zihinsel olarak da sahnede olmak zorundasınız. Bunun için de size neyin iyi geldiğini bilmeniz, üzerinde çalışmanız, kendi yönteminizi bulmanız gerekiyor.

Rakamlarla Bazzar

Bazzar şovu prömiyerini geçen yıl kasım ayında Hindistan’da yaptı.

Türkiye “Bazzar” şovunun sahnelendiği 5. ülke olacak. Ekip İstanbul’dan sonra Kahire yolcusu.

Gösteri için 700 tonu aşkın malzeme 60 konteynıra yüklenerek deniz yoluyla İstanbul’a ulaştı.

19 metre uzunluğunda, 41 metre genişliğindeki 1500 kişilik çadırın kurulumu 6 günde tamamlandı.

Biletler 195 liradan başlıyor.