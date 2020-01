Sömestir rehberi

“Uçan Yumurcaklar” Türkiye’de



Yerçekimine meydan okuyan “Uçan Yumurcaklar”, sömestir tatilinde çocuklarla buluşuyor. Bugüne kadar 35 ülkede her yaştan izleyiciyle buluşan ekip, 30 Ocak’a kadar her gün sahnede olacak.Yüksek tempoda akrobasi, jimnastik, dans ve komedi şovunu içinde barındıran, Danimarka’dan çıkan gösteri ekibi 7 ila 21 yaşları arasındaki 55 çocuk ve gençten oluşuyor. TİM Show Center’da sahnelecek “Uçan Yumurcaklar” gösterisiyle hafızalarınızdan uzun süre silinmeyecek bir şov izleyebilirsiniz.



Doğada keyifli bir gün isteyenlere









1993 yılında Darıca’da açılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 2 bin 500’ün üzerinde hayvan ve 8 bini aşkın bitkiyle yarıyıl tatili için alternatif bir rota. Kapıdan girdiğiniz an kuş cıvıltılarıyla karşılandığınız Darıca FYZoo’da penguen, 100 yaşına yakın sevimli kaplumbağa, kuşlar, maymun ailesi, kaplanlar, jaguar, yırtıcılar, yılanlar, timsahlar, kangurular, atlar, balıklar ve zebralar gibi her iklim ve kıtadan cins hayvanları denk gelirseniz beslenme saatlerine de katılabilirsiniz.



Eğlenceli atölyeler









Trump Alışveriş Merkezi, özel atölyelerle çocukların tatilini renklendiriyor. Eğitmenler eşliğinde 31 Ocak’a kadar sürecek atölyelerde, çocuklar yaşıtlarıyla birlikte hem eğlenip hem de becerilerini keşfederek, sanata ve bilime dair yeni bilgiler edinebilir. Kartondan evler, kilden heykellerin yanı sıra seramikleri boyayıp mozaik tekniği ile hayallerini renklendirebilecek minikler için tüm etkinlikler ücretsiz.