'Tatilcilerin değişmeyen adresi Bodrum'

Öncelikle hepinize iyi bayramlar. Birçoğunuz bu yazıyı tatilde okuyor. Umarım keyif alır aynı zamanda faydalanırsınız. Yaklaşık 1 aydır buradayım. Esnafa göre bu sezon çok yoğun değil, ayrıca gelenler de yemek ve alışverişe az para harcamak istiyor. Vatandaş ise mekanların fiyatları yüksek tutmasından şikayetçi. Bence Bodrum’da her bütçeye göre restoran var. Yani ben bu pahalılık tartışmalarına farklı bir noktadan bakıyorum. Çünkü herkesin bildiği ve gitmek istediği bazı mekanlar evet oldukça pahalı; bahaneleri sezonun kısa olması ancak vatandaş da 10 liralık bir şeyi 100 liraya yemek istemiyor. Makul bir noktada buluşulamazsa Bodrum önümüzdeki sezon bu tarz yerler yüzünden kan kaybeder. Ama sadece bu üç beş mekan ile kendini kısıtlamak da yanlış. Alternatif yerler keşfetmek elimizde. Çünkü daha uygun fiyatlı ve güzel restoranlar da var. Özellikle balıkçılar. Bunlardan biri “Yalıkavak Kahraman”. Adını sahibinden alıyor. Kahraman mekanın hem sahibi hem de usta ismi. Buraya gelenler onun elinden balık yemek için geliyor. Mekan bu sene her gittiğimde çok kalabalıktı. Rezervasyonsuz gitmemek gerek. Beğendili karidesi giderseniz mutlaka tadın. Her masa ile tek tek ilgilenen Kahraman Korkmaz kendi hikayesini bakın nasıl anlatıyor:

Kahraman Korkmaz: “Müşterimizin cebini düşünüyoruz”

“12 yaşında bu işe başladım 25 yıldır balık pişiriyorum. İşin başında yine kendim varım. Pişirme işlerini yine kendim yaparım. Çok iyi yemek yapıyorum bilen bilir. Ama en çok balıkta başarılıyım. Bence mekan lezzetliyse herkes gider. Bizim burası ters bir bölge ama ona rağmen her akşam dolu. Özellikle sade olmasına dikkat ediyorum. İnsanlar artık lüksü o kadar çok sevmiyorlar. Bir de Bodrum burası. Bodrum’a özgü olması lazım, sade olması lazım, mekanın şeklinden öte yemeğin satması lazım. Bizim deniz ürünlerimiz, ara sıcaklarımız çok farklıdır. Ahtapot ızgara, kalamar şiş, şevketi bostan, beğendili karides, enginarlı deniz ürünü, buğulamalar, ara sıcaklar, balık ızgaralar hepsi çok güzeldir”. Ona Bodrum pahalı eleştirilerini de sordum tabii gelmişken Kahraman Korkmaz’a göre bunun nedeni Bodrum’da sezonun kısa sürmesi. Diyor ki; “2 ay iş yapıyorsun burada 10 ay yatıyorsun. Bizim işin kötü yanı da bu”. Fiyatları sorunca da şöyle anlatıyor Kahraman usta; “Kişi başı 200 liradan başlar 400’e 500’e çıkar. Ama yine müşteriye bağlı. İçecek tercihleri hesabı etkiliyor tabii. Genelde biz müşterimizi uyarıyoruz ama. Ara sıcak gelirse balık vermiyoruz. ‘Balık fazla gelir’ diye söylüyoruz. Biz müşterimizin cebini düşünüyoruz.”

“Burada yediğim trileçe ise diğerleri nedir?”

Yine Yalıkavak’tan başka bir adres ile devam edelim. Eğer kendimi marinaya atmayacağım, çarşıyı gezeceğim derseniz ben de size şahane bir lezzet tavsiye edeceğim; Meşhur Saraybosna Köftecisi. Sahibi Süleyman Zorlu işi oğlu Deniz Zorlu ile birlikte yürütüyor. Eşi ve kızı da her daim yanında. Süleyman bey çok sempatik. Esprileriyle sizi kendisine hemen bağlıyor. Köfteler güzel. Benim size tavsiyem kuru etli peynirli köfte. Gerçekten muhteşem. Fiyatlara gelelim. Köftenin porsiyonu 30 lira civarı ancak çok doyurucu. Bir de börekler var tabii. Benim gibi un yemeyen birini bile çıldırtacak güzellikte Boşnak böreğini ve mantısını tatmadan sakın oradan ayrılmayın. Börekler közde pişiyor. Bu arada köfteler de kaymak ve özel bir sos ile servis ediliyor. Közlenmiş biber ve havuçtan oluşan bu sos özel olarak Saraybosna’dan geliyor. Bir de yabanmersini suyu var ki mutlaka için. Şekersiz ve yabanmersini özünden yapılan bu meyve suyu özelikle börekle çok yakışıyor. Tatlılar kısmına gelirsem. Efendim ben trileçe çok severim. Sevdiğim için de bugüne kadar birçok yerde yedim veya mutlaka tadına baktım. Size diyorum ki burada yediğim trileçe ise diğerleri nedir? O kadar güzel. Süleyman beyin eşi Gülşen hanımdan ismini alan Gülpare tatlısı da tam Hindistan cevizi severlerle göre.

Süleyman Zorlu “25 senelik bir mazimiz var ama 10 senedir Yalıkavak’tayız. Baba mesleği” diye anlatıyor işini. En çok köftelere ve böreğe ilgi varmış. Yalıkavak’taki ilgiden çok memnun o nedenle “Nasip olursa bu yaz sonunda İstanbul’da da bir şube açmayı düşünüyoruz” diyor. Bodrum’un pahalı olduğu eleştirilerine yanıtı ise “Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerimiz özellikle beachlerden ve de balık restoranlarının pahalılığından şikayetçi ama bunu da atlatacağız” oluyor.

Erkan Ünal: “Bodrum’da bu sene sezon sıkıştı”

4 yıldır tatillerde tercih ettiğim ve gönül rahatlığıyla tavsiye edeceğim bir yere geldi sıra. Moon Beach Hotel. Erkan Ünal, oteli abisi Ali Ünal ile birlikte işletiyor. Erkan bu işte çok eski, 29 yıldır sektörde. İstanbul’un gece hayatının nabzını da zaten abi kardeş birlikte tutuyorlar. Çekirdekten yetişme, her işi yapmış bir isim bu nedenle de müşteri ne ister iyi biliyor. Eğer bir aile ortamı arıyorsanız Moon Beach tam size göre. Çalışanlarla aile gibi oldukları için o rahatlık mekanın her köşesine sinmiş. Mutfak çok iyi. Yemekler diğer plajların çok üstünde bir kalitede. Pidesi, hamburgeri şahane ama sağlıklı seçenekler de yok değil. Bence gün batımını buradan seyretmek ayrı bir keyif. Denize gelince burası kuşkusuz Bodrum’un en iyi koylarından biri. Bu sene nasıl geçti diye Erkan Ünal’a da sordum. İşte yanıtı: “Bu sene sezon sıkıştı yani kısa bir sezon geçirdik. Ama yine de çok kalabalık. Burası otel olarak 40 oda. Ama 140 oda olsa dolardı. Biz geçen sezonla aynı oranda müşteri ağırlıyoruz hatta daha fazla. Bodrum pahalı eleştirileri var evet pahalı çünkü maliyetler çok arttı. Geçen yıla göre biraz arttırdık biz de fiyatları. Ama bu segmentin en ucuz plajı biziz. Öğle yemeği tatlısı kahvesi ile 120 liraya bir kişi buradan çıkar”.

Bodrum’da günbatımı nerede izlenir?

Son olarak Bodrum’da günbatımı izlemek isterseniz eğer benim favori mekanlarım şunlar:

1)Moon Beach Hotel

2)Limon Gümüşlük

3)Kahraman Yalıkavak

4)Melengeç Gümüşlük

5)Eskiyer Restoran Yalıkavak