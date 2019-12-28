70 Türk moda tasarımcısının gurur tablosu
Gizia Gate 70 Türk moda tasarımcısının gurur tablosunu Nihat Odabaşı fotoğrafladı.
Dünya üzerinde görülmemiş bir konsepti, Türk tasarımcılarına inancı ve Türk modasına duyduğu heyecanla 2015 yılında hayata geçiren İsmail Kutlu, yeni Gizia Gate mağazasını, iş ortağı 70 tasarımcı ile Emaar Square Mall’da açtı.
Türk modasına saygı duruşu niteliğindeki fotoğraf çekimini, ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı Gizia Gate Emaar Square Mall’da gerçekleştirdi.
2015 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak, Türk moda tasarımcılarını aynı çatı altında bir araya getiren ilk multibrand konsept mağaza GIZIA GATE, Nişantaşı, Bodrum ve Aqua Florya’dan sonra 4. mağazasını Emaar Square Mall’da açtı. Mağazanın açılışını duyurmak ve kutlamak için Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ile bir araya gelen 70 moda tasarımcısı, ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi.
3000 m2 ve iki kattan oluşan mağazanın mimari tasarımını mimar Arif Özden yaparken, vitrin konsepti Ceyda Balaban imzasını taşıyor.