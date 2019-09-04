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04.09.2019 - 15:17

Afrodit geri dönüyor!

Gülen Gündüz Yılmaz, kadınların iş hayatının zorlu mücadelesinde farkında olmadan gittikçe erilleştiği günümüz toplumunda, hemcinslerinin dişil özlerine dönüş yolculuğuna rehberlik yapıyor.

Afrodit geri dönüyor!

“Biz modernleşip çağdaşlaşırken öbür uca gittik:

Kadın eril oldu; erkek de dişil. En azından evde dişilleştiler.

Adam isterse CEO olsun, evde “Ben bilmem karım bilir” dedi.

O kadar akıllı olmayan erkekler ise evdeki Eril Beril’lerle kavga etti.”

Bu satırlar Gülen Gündüz Yılmaz’ın raflarda yerini alan Eril Beril’den Afrodit’e kitabından...

Yılmaz, kadınların iş hayatının zorlu mücadelesinde farkında olmadan gittikçe erilleştiği günümüz toplumunda, hemcinslerinin dişil özlerine dönüş yolculuğuna rehberlik yapıyor. Modern toplumun Eril Beril’lerini; gerçek kadın hikayeleri, videolar ve alıştırmalar içeren kitabı ile interaktif ve keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Uzun yıllar bilişim sektöründe satış yöneticisi olarak rekabetin yoğun olduğu bir ortamda çalıştıktan sonra eğitmen ve koç olarak çalışma hayatına devam eden Yılmaz, 24 yıllık kariyerini “Eril Beril’den Afrodit’e” kitabı ile taçlandırıyor. İş hayatı boyunca gittikçe erilleşen ve sonrasında tekrar içindeki dişil özle buluşan Yılmaz, hem kişisel hem koçluk deneyimlerini geniş kitlelerle paylaştığı kitabı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz; “İş hayatında kadınlar hedefe odaklanma, geleceğe yönelik plan ve program yapma, kontrol etme, sonuç odaklılık, disiplin, rekabet, rasyonel düşünme gibi eril özellikleri benimsediler. Öte yandan duygular, bedendeki duyumlar, sezgiler, ilişki kurma ve geliştirme, şefkat, anda kalabilme, olanla olabilme, olana teslim olabilme gibi dişil özellikler zamanla silinmeye başladı. Hatta iş hayatında duyguları göstermek adeta ayıplanan bir durum haline geldi. Kadınların erilleşmesinin iki önemli etkisi var. Birincisi, iş hayatında dişil özelliklerin dışlandığı bir liderlik yapılıyor. Bunun değişmesine ihtiyacımız var. İkincisi de özel hayatımızda kadın eril olduğunda yanındaki erkeğe eril olma imkanı bırakmıyor ve bu sefer de erkeğin dişil olmasından yakınıyor. İlişkilerde tutkunun yerini “kankalık” almaya başlıyor. Tüm bu süreçleri yaşamış biri olarak kendi dönüşüm yolculuğumu ve danışanlarımın yaşadığı deneyimleri hikayeleştirerek bu kitapta topladım. Okuyucular yalnız olmadıklarını bu hikayeleri okuduklarında hissetsinler; kitaptaki videoları seyrederek ve alıştırmaları yaparak dişil özlerine dönüş yolculuklarına başlayabilsinler istedim. İnanıyorum ki kadınlar özlerine döndükçe hem iş hayatındaki liderlik gerçekten değişebilecek hem de özel ilişkilerimizdeki dengeler çok daha sağlıklı olacak. Özlerindeki dişiliği yaşayan kadınlar sayesinde erkekler de eril özlerini yaşayabilecek ve daha mutlu olabilecekler.” dedi.

Eril Beril’den Afrodit’e kitabında davranışlarımıza ve seçimlerimize yön veren İçimizdeki Çocuk, İçimizdeki Ebeveyn gibi kavramlar da ele alınıyor. Bireylerin içlerindeki farklı parçalarla ilişkisini nasıl yönetebileceğine ışık tutan Gülen Gündüz Yılmaz, içimizde ihmal ettiğimiz tarafların yol açtığı ilgi ve sevgi açlığını dışarıda ararken yaşadığımız yanılgıları da bizlere gösteriyor.

Ceres Yayınları tarafından yayımlanan kitap raflarda yerini alarak okurlarla buluştu.

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