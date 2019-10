Anıl Kırkyıldız’ın, kendi adını taşıyan ilk albümü “Anıl” müzikseverlerle buluştu!

Berkley College of Music’te çello öğreniminin ardından, DJ ve prodüktör olarak çalışmalarına ağırlık veren Anıl Kırkyıldız, ilk albümü “Anıl”ı Audioban etiketiyle paylaştı.

Boogie, jazz-funk, hip hop ve modern soul etkileşimlerini prodüksiyonlarına aktaran müzisyenin toplam 7 şarkıdan oluşan bu ilk albümü, ışıltılı synthesizer’lar ve pozitif beat’lerle bugünden 70’ler ve 80’lere göz kırpıyor.

Albümü Spotify ve Apple Music platformlarından dinleyebilirsiniz.

Tracklist

1. My Burnin Heart

2. Thinkin About You (Outer Space)

3. Theme From the D (McNasty)

4. Memories (On the Dance Floor)

5. Big Booty (Can You Lay It On Me)

6. Disco Steelo

7. Give It Up