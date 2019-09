Babylon yeni sezona “Şimdi. Burada. Beraber” diyerek başladı

Olur olmadık anların çıkacağı, durduk yere çiçeklerin açacağı, planların evde kalacağı, farklı coğrafyalardan yepyeni keşiflerle dolu Babylon’un yeni sezonu “Şimdi.Burada.Beraber” diyerek 14 Eylül’de açıldı.

10bin kişinin katıldığı Babylon açılışında Avlu’da KU Orkestra, 994, The Kites ve Fakı Baba sahne alırken Babylon’da 994, Akın Sevgör, Cava Grande, Ayyuka ve Afyonbando sahnedeydi.

20. yılını kutlayan Babylon’da bu sezon da farklı festivallere ve konser serilerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Babylon bu sene de Garanti BBVA Konserleri, Kendine Has Konserler, Akbank Caz Festivali ve XXF Very Very French Festival’i ağırlayacak.

Babylon programında bu hafta; Şam, Konuk: İstanbul Trip, İlhan Erşahin & Ali Kuru ve Hey! Douglas sahnede.