Babylon’da Bu Hafta! – 10-12-13-14 Aralık

Serhan Erkol’s “Melting Pot” - 10 Aralık Salı

Caz, elektronik Türk Halk ve Klasik Müziği gibi türlerden öğelerin yer aldığı orijinal bestelerden oluşan “Melting Pot” projesiyle Serhan Erkol Babylon’da!



Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde caz saksafon eğitimi alan Serhan Erkol; Ricky Ford, Lawrence “Butch” Morris, Donovan Mixon, Joe Morris, Aydın Esen, Can Kozlu ve Ali Perret gibi isimlerle çalıştı. Türkiye ve yurtdışında çeşitli kulüpler ve festivallerde sahne aldı. 2016 senesinde ilk albümü “Motel ATM”yi yayımlayan sanatçı yerli caz sahnesindeki birçok müzisyenle ortak projelerde yer alıyor. Serhan Erkol’un 2017’de bir araya getirdiği “Melting Pot” repertuvarı; caz, elektronik, Türk Halk ve Klasik Müziği gibi türlerden öğeler barından orijinal besteler oluşturuyor. Türk müziğinden parçalar, Abdullah İbrahim, Fela Kuti ve Charlie Parker gibi müzisyenlerin parçalarının özgün düzenlemelerle ve doğaçlamalarla yorumlandığı “Melting Pot”; geleneksel kalıplara bağlı kalmadan, müzik türleri arasına sıkışmadan geçişken bir müzik anlayışı sunmayı hedefliyor.

Garanti BBVA Konserleri: KOKOKO! – 12 Aralık Perşembe

“Garanti BBVA Konserleri” ve “Etnik Bas” serisi kapsamında kendine özgü sound’uyla KOKOKO! Babylon sahnede.



Grup; metal, teneke, motor parçalarını ve plastik kutuları “kendin yap” anlayışıyla geri dönüştürerek oluşturduğu enstrümanlarla, Kongo’nun “kintueni” müziğini dans müziğiyle birleştirerek ortaya çıkardıkları kendilerine özgü “tekno kintueni” sound’uyla dikkat çekiyor. İlk kısaçaları “Liboso”yu 2018’in sonunda Transgressive Records etiketiyle paylaştı. İlk albümü “Fongola”yı 2019’un Haziran ayında paylaşan kolektif; Pitchfork, TIME, The Guardian, i-D, BBC6, Afropunk DJMag ve Resident Advisor gibi birçok mecranın radarına girdi.

Feder (DJ Set), Very Very French Festival XXF – 13 Aralık Cuma

Fransa’nın farklı türlerdeki yetenekli müzisyenlerini ağırlayan Very Very French Festival, bu sene 28 Kasım - 20 Aralık 2019 tarihleri arasında Institut français iş birliği ile Babylon’da!

Deep house, house ve pop sound’larının bir araya geldiği üretimleriyle listelerin başında yer edinen Fransız DJ ve prodüktör Feder, “Very Very French Festival XXF” kapsamında 13 Aralık’ta sahnede! Feder’in performansı öncesinde Vasil Vingas, kabinin başında olacak.

License to Dance: Hey! Douglas, Öncesi/Sonrası Berke Yavuz – 14 Aralık Cumartesi

“License to Dance” serisi kapsamında Türk müziğini disko ritimleriyle yeniden harmanlayan Hey! Douglas sahnede. Hey! Douglas performansı öncesinde ve sonrasındaysa Berke Yavuz, DJ setiyle kabinin başında.

Son zamanların başarılı solo projelerinden Hey! Douglas, 70'li yılların psikedelik, funk ve soul şarkılarını disko ritimleri ile harmanladığı setlerden oluşan performansıyla 14 Aralık Cumartesi akşamı Babylon’da.

Babylon, ahalisini sezon boyunca “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.