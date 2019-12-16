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16.12.2019 - 15:47 |

Babylon’da Bu Hafta! – 19-20-21 Aralık

“Şimdi. Burada. Beraber.” mesajıyla sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta; geleneksel müziğin, füturist surf’ün ve post punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol, Orta Doğu müziğini techno ve acid house’la bir araya getiren Parisli elektronik müzik ekibi Acid Arab, konuk Cem Yıldız, elektronik ezgilerle yeni bir müzikal deneyim sunan Babylon Underground Vol. 1’de, Hello Pyschaleppo ve Filastine & Nova var.

Babylon’da Bu Hafta! – 19-20-21 Aralık

 Gaye Su Akyol - 19 Aralık Perşembe

Geleneksel müziğin, fütürist surf’ün ve post-punk’ın zıtlıklarını psikedelia’yla bir araya getiren Gaye Su Akyol Babylon’da.

Bestesi ve güftesi kendine ait, ses getiren ilk albümü “Develerle Yaşıyorum”u 2014’te yayımladıktan kısa süre sonra dikkatleri üzerine çekti. İlk uluslararası albümü olma özelliği de taşıyan 2. albümü “Hologram İmparatorluğu” ile Türkiye, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu’da dinleyicilerle buluşarak müziğinde oluşan Doğu-Batı sentezini dinleyicilerinde de yakalamayı başardı. Pitchfork, The Observer, The Times gibi mecralar tarafından albüm incelemeleri yapılan Gaye Su Akyol, İngiltere’nin en önemli müzik dergilerinden Songlines’ın da kapağında yer alan ilk Türk müzisyen oldu. 2018’de yayımlanan “İstikrarlı Hayal Hakikattir”in söz ve müziği kendisine ait olmasının yanında; albümün prodüksiyon, düzenleme ve kayıt aşamalarında prodüktör ve görsel dünyasında ise sanat yönetmeni rollerini üstlendi. Müzikal açıdan son derece zengin bir enstrümantasyon ve elektronik beat’lerler kurduğu sound’unu; bu albümde yine Anadolu Pop ve Anadolu Rock, Türk Halk Müziği ezgileri, Klasik Türk Müziği gamları ve vokalleri ile bir araya getirdi.

Acid Arabh Live, Konuk: Cem Yıldız Very Very French Festival XXF – 20 Aralık Cuma

Fransa’nın farklı türlerdeki yetenekli müzisyenlerini ağırlayan Very Very French Festival, bu sene 28 Kasım - 20 Aralık 2019 tarihleri arasında Institut français iş birliği ile Babylon’da!

Doğu müziğinin kompleks ritimlerini, melodilerini ve vokallerini techno ve acid house ögeleriyle birleştiren Parisli elektornik müzik ekibi Acid Arab 20 Aralık’ta Babylon sahnede.

Cube Adnan Mohamed, Omar Souleyman ve Judah Warsky gibi isimleri konuk ettiği ilk derleme albümleri “Acid Arab Collections” ile Love Fingers, Skudge, Tim Sweeney gibi DJ ve prodüktörlerden övgü topladı. 2016’nın sonunda yayımladıkları çıkış albümleri “Musique de France”in ardından, performanslarını dünyanın farklı noktalarındaki birçok kulübe ve festivale taşıyan Acid Arab; Kenzi Bourras, Rizan Said, Cem Yıldız, A-WA, Rachid Taha, So ane Saidi ve Jawad El Garrouge gibi önemli müzisyenlerle de iş birliği yaptı.

Acid Arab’a, Cem Yıldız’ın eşlik edecek. Acid Arab performansı öncesinde ve sonrasındaysa 994, DJ setiyle kabinin başına geçiyor.

Babylon Underground Vol.1, Hello Psychaleppo – Filastine&Nova: Drapetomania – 21 Aralık Cumartesi

Yeni müzikal deneyimlere açılacağınız Babylon Underground Vol.1 kapsamında, Hello Psychaleppo ve Filastine & Nova 21 Aralık’ta sahnede.

Hello Psychaleppo (live)

Suriye’nin müzikal açıdan en zengin ve mistik şehirlerinden Halep çıkışlı Hello Psychaleppo; köklerini Arap müzik kültüründen alarak Tarab müziğinin melodik vuruşlarını elektronik müzikle sound’unda birleştiriyor. Halepli prodüktör ve görsel sanatçı Same Saem Eldahr tarafından kurulan Hello Psychaleppo deneyimi, 2013 yılında yayımlanan çıkış albümü “Gool L’ah” ile electro-Tarab türünün öncüleri arasında yer etti.

Filastine & Nova: Drapetomania (live)

Sınırları yok etmek için çalışan multimedya ikilisi Filastine & Nova; elektronik beat’leri üzerine ağırlaşan ses katmanları, analog synth ve yaylılar ekleyerek oluşturdukları sound’uyla çıkış yaptı.

Babylon ahalisini sezon boyunca “Şimdi. Burada. Beraber” olmaya davet ediyor.

 

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