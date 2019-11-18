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18.11.2019 - 10:05 |

Babylon’da Bu Hafta! – 20-21-22-23 Kasım

“Şimdi. Burada. Beraber.” diyerek sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta; Garanti BBVA konserleri kapsamında soul, R&B, art pop ve punk pop etkili müziği ve geniş yelpazeli müzik dağarcığıyla Joan As Police Woman ve Caz, funk ve psikedelik öğeleri Afro-fütürist bir yaklaşımla müziğinde bir araya getiren The Comet Is Coming var.  “Kendine Has Konserler” kapsamında Indie rock, psikedelik rock ve dream pop’un önemli isimlerinden Deerhunter ise 2 gece üst üste Babylon sahnede.

Babylon’da Bu Hafta! – 20-21-22-23 Kasım

Garanti BBVA Konserleri: Joan As Police Woman – 20 Kasım Çarşamba

Soul, R&B, art pop ve punk rock etkili sound’u ve geniş yelpazeli müzik dağarcığıyla, müzisyen ve şarkı yazarı Joan As Police Woman, “Garanti BBVA konserleri” kapsamında retrospektif solo projesiyle 20 Kasım’da Babylon’da!

Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı ve prodüktör Joan Wasser; piyano ve keman çalmaya başlayarak müzik hayatına başladı. 1994 yılında New York’ta içinde yer aldığı Hot Trix ve The Dambuilders gruplarıyla başarı yakaladı. Kariyeri boyunca Lou Reed, Anohni, Beck, John Cale, Sheryl Crow, Rufus Wainwright, Sufjan Stevens gibi önemli isimlerle çalıştı. Wasser 2002’de, 70’lerde Angie Dickinson’ın başrol olduğu polis dizisi “Police Woman”dan ilham alarak “Joan As Police Woman”ı kurdu. Wasser’ın kariyerinin ilk 15 yılı süresince dinleyiciyle paylaştığı ve paylaşmadığı üretimlerinden oluşan, antoloji niteliğindeki son albümü “Joanthology”i, piyano ve gitar eşliğinde seslendireceği solo performansı 20 Kasım’da Babylon’da.

Garanti BBVA Konserleri: The Comet Is Coming – 21 Kasım Perşembe

Caz, funk ve psikedelik öğeleri Afro-fütürist bir yaklaşımla müziğinde bir araya getiren Londra çıkışlı üçlü The Comet Is Coming; Garanti BBVA Konserleri kapsamında, 21 Kasım’da Babylon’da!

Saksafonda King Shabaka, klavyede Danalogoue The Conqueror ve davulda Betamax Killer’dan oluşan The Comet Is Coming; hayal edilmiş bir apokalipsin müziğini sunuyor. 2016’da yayımladıkları “Channel The Spirits” albümüyle Mercury Ödülü’ne aday gösterilen grup, hızla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede ismini duyurmayı başardı. Sun Ra, Frank Zappa ve Jimi Hendrix etkisindeki sound’larını Afro-fütürist bir bir yaklaşımla oluşturan ekip; ismini BBC Radiophonic Workshop’tan alıyor. İkinci albümleri “Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery”i geçtiğimiz Mart ayında paylaşan grup; Pitchfork, Guardian, NME ve Mojo gibi birçok müzik mecrasından övgü topladı. The Comet Is Coming; dünyanın sonunu hayal ederken sahneyi uzay mekiği, mikrofonuysa hızlandırıcı olarak görüyor ve kuyruklu yıldızın yaklaştığına işaret ediyor.

Kendine Has Konserler: Deerhunter – 22 Kasım Cuma- 23 Kasım Cumartesi

Indie rock, psikedelik rock ve dream pop’un önemli isimlerinden Atlanta çıkışlı Deerhunter, 22 ve 23 Kasım’da “Kendine Has Konserler’’ kapsamında Babylon sahnede!

2001’de bir araya gelen Deerhunter, çıkış albümleri “Turn It Up Faggot”ı 2004 yılında yayımladı. İlk albüm sonrasında gruba dahil olan Lockett Pundt’ın reverb dolu gitar stiliyle, ikinci albümleri “Cyrptograms”da atmosferik, psikedelik ve shoegaze etkili bir sound yakaladı. Bradford Cox liderliğinde bugünkü kadrosunda Lockett Pundt, Moses Archuleta ve Josh McKay’in yer aldığı Deerhunter; 2008’de verdiği 2 senelik aranın ardından 2010’da birçok müzik mecrası tarafından övgü alan “Halcyon Digest”i yayımladı ve Pitchfork tarafından “Yılın En iyi 50 Albümü” listesinde 3. sırada gösterildi. 2013’te “Monomania”yı yayımlayan ekip, 2014’te yedinci albümleri “Fading Frontier”in kayıtları için çalışmaya başladı. Stereolab’den Tim Gane ve Broadcast’ten James Cargill ile ortak çalışmalarının yer aldığı kayıt, yılın en iyi albümleri arasına girdi. Ben H. Allen, Cate Le Bon ve Ben Etter’ın yapımcılığını üstlendiği son albümleri “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?” bu senenin başında dinleyiciyle buluştu.

Babylon, ahalisini “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.

 

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