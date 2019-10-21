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21.10.2019 - 16:56 |

Babylon’da Bu Hafta! – 21 Ekim

“Şimdi. Burada. Beraber.” mesajıyla sezona kapılarını açan Babylon’da bu hafta; 140journos’tan Osmanlı Torunu ile Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz “Hey Gidi Günler" partisi Babylon’da.

Babylon’da Bu Hafta! – 21 Ekim

29. Akbank Caz Festivali kapsamında, Beat Kuşağı’nın temsilcilerinden Sarah McCoy, Fransız sokak sanatından ilham alan Louis Sclavis Quartet, zamansız müziği ile Maisha ve Kuzey Afrika köklerini Londra ilhamıyla buluşturan KOKOROKO var.

140journos’tan Osmanlı Torunu - 22 Ekim Salı

140journos'un yeni hikayesi “Osmanlı torunu”, şanlı ecdad söylemlerinin duygu dünyasını şekillendirdiği 5 çocuk annesi muhafazakar bir motokurye ve ecdadın bugünkü gerçek temsilcilerinden bir şehzade ve bir sultan üzerinden toplumun Osmanlı’ya duyduğu tuhaf özlemi inceliyor.
Gösterimin ardından kabin başına BXA’nın geçeceği gece Babylon’da.

29. Akbank Caz Festivali: Sarah McCoy - 23 Ekim Çarşamba

20 yaşında büyüdüğü yerden otostopla ayrılarak, müzikal hayatına barlarda şarkı söyleyerek başlayan McCoy, Tom Waits, Amy Winehouse, Leon Russell ve Nina Simone gibi efsane isimleri anımsatan, kendine özgü ve güçlü vokali ile ilk kez Fransız yönetmen Bruno Moynie tarafından keşfedildi. Sarah, başarısını Jarvis Cocker ve Grammy ödüllü yapımcı, deneysel piyanist Chilly Gonzales’in albüm lansman konserinde açılışı yaparak taçlandırdı. Son olarak 2019 yılında efsane yapımcı Renaud Letang ve Chilly Gonzales ile çıkardığı “Blood Siren” albümüyle dikkat çeken McCoy, İstanbul’da ilk kez Babylon’da sahne alacak.

29. Akbank Caz Festivali: Louis Sclavis Quartet 'Characters On A Wall' - 24 Ekim Perşembe

ECM’in efsanevi sanatçılarından, klarnetçi, saksofoncu, besteci ve emprovizatör Louis Sclavis, grubu Louis Sclavis Quartet ile birlikte Akbank Caz Festivali kapsamında Babylon’un konuğu oluyor.

Müzik hayatına 1975’te başlayan ve kariyeri boyunca Chris McGregor's Brotherhood of Breath, Michel Portal, Tony Oxley, Evan Parker gibi bir çok önemli topluluk ve müzisyenle çalışan Louis Sclavis, 1984 yılından bu yana kendi gruplarını kuruyor. Sclavis, müzikal yolculuğu boyunca Grand National Prize of Music ve SACEM gibi birçok prestijli ödülün de sahibi oldu. Festivalde birlikte sahne alacağı grubu ile çıkardığı son albümü “Characters On A Wall”, ilhamını Fransız sokak sanatçılarının öncüleri arasında yer alan Ernest Pignon-Ernest’ten alıyor.

29. Akbank Caz Festivali: Maisha - 25 Ekim Cuma

Cazdan Afrobeat’e uzanan farklı müzik türlerinden aldığı ilhamla kendine has bir üslup yaratan Maisha, ilk EP’sini 2016’da yayımladı. Bugüne dek Boiler Room ve Church of Sound gibi önemli platformlarda performans sergileyen grup, etkileyici sound’unu, hipnotik ritimler ve sezgisel etkileşimler içeren melodik tekrarlar üzerine kuruyor. Geçtiğimiz yıl yayımlanyan albümleri “There Is A Place”, Downbeat ve The Guardian gibi yayınlardan övgüler topladı.

Babylon ahalisini Maisha ile “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.

29. Akbank Caz Festivali: KOKOROKO - 26 Ekim Cumartesi

Müziğinde Afrobeat sevgisini taşıyan KOKOROKO, 8 müzisyenin birbirinden farklı enstrümanlarla yarattığı uyum ile etkileyici performanslara imza atıyor. Kuzey Afrika’nın güçlü isimlerinden Fela Kuti, Ebo Taylor ve Tony Allen’ın yolunda ilerleyen grup, önemli hitleri ‘’Abusey Junction’’ ile bu yılki Worldwide Awards’da “Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi oldu. Mart ayında, kendi isimleri ile yayınlanan albümleri, şimdiden yılın en başarılı albümleri arasında yerini alıyor. KOKOROKO büyüleyici performanslar sergilediği ikonik dünya sahnelerinden sonra, şimdi de Akbank Caz Festivali ile Babylon’da.

 

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