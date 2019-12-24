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24.12.2019 - 15:16 |

Babylon’da bu hafta! – 26-27-28 Aralık

Babylon’da bu hafta; Synth-pop, new-wave, dark wave ve post-punk türlerindeki üretimleriyle yerli müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Jakuzi, Türkçe pop şarkılar eşiliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz Hey Gidi Günler partisi ve millenium kuşağını zaman yolculuğuna çıkaran Y2K Millenium Party var.

Babylon’da bu hafta! – 26-27-28 Aralık

 Jakuzi – 26 Aralık Perşembe

Synth-pop, new-wave, dark wave ve post-punk türlerindeki üretimleriyle yerli müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Jakuzi, 26 Aralık akşamı Babylon sahnede.

2016 yılında Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kurulan Jakuzi, “Koca Bir Saçmalık” ile bağımsız müzik sahnesine hızlı bir giriş yaptı. İlk albümleri “Fantezi Müzik”i kaset formatıyla, Domuz Records etiketiyle çıktı. Albüm, Berlin merkezli plak şirketi City Slang Records etiketiyle ve dört yeni parçayla birlikte yeniden yayımlandı. The Quetus ve The Guardian gibi birçok önemli mecrada yer alan Jakuzi; Avrupa’da Paris, Londra, Berlin, Amsterdam gibi pek çok şehirde performanslar sergiledi ve müzikal idolleri John Maus ile birlikte, Berlin’de biletleri tamamen tükenen bir konser verdi. Vokalde Kutay Soyocak, davulda Can Kalyoncu, bas gitarda Meriç Erseçgen, gitar ve synth’lerde Ahmetcan Gökçeer’den oluşan ekip; geçtiğimiz Nisan ayında yeni albümü “Hata Payı”nı paylaştı.

Hey Gidi Günler – 27 Aralık Cuma

Türkçe pop şarkılar eşliğinde 90’lı yıllara geri döneceğiniz Babylon’un yeni partisi “Hey Gidi Günler” 27 Aralık Cuma gecesi sizleri bekliyor.

Sarp Dakni ve Berke Yavuz’un kabin başında olacağı gecede 90’lar hit Türkçe pop şarkılarından oluşan seçkiyle zamanda yolculuğa çıkacaksınız.

Y2K Millennium Party – 28 Aralık Cumartesi

Oldies But Goldies’e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon, milenyum kuşağını da zaman yolculuğuna çıkarıyor ve 28 Aralık Cumartesi akşamı Y2K Millennium Party’nin yeni konseptliyle dans pistinde buluşturuyor.

Şarkı sözlerine eşlik edecek görseller ve pop rock’tan hip-hop’a, rap’ten nu-metal’e, R&B’den disco’ya türler arasında geçiş yapılacak olan partide 2000’lere geri döneceksiniz. Ev sahipliğini Daddy-E ve dear darling’in yaptığı gecede; Eminem, M.I.A., Justin Timberlake, Rihanna, Kelly Rowland, Timbaland, Missy Elliott, TLC, Gwen Stefani, Fergie, Busta Rhymes, Kelis, Linkin Park, OutKast, The White Stripes, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Franz Ferdinand, Moby, Wu Tang Clan, Amy Winehouse ve Robbie Williams gibi isimlerle 2000’li yılların başında dans edeceksiniz.

Babylon ahalisini sezon boyunca “Şimdi. Burada. Beraber” olmaya davet ediyor.

 

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