03.01.2020 - 14:15 |
Babylon’da Bu Hafta! - 3 Ocak Barış Manço Doğum Günü Kutlaması
“Şimdi. Burada. Beraber.” mesajıyla sezona kapılarını açan Babylon’da 3 Ocak’ta Barış Manço Doğum Günü Kutlaması var.
Türkiye müzik tarihinin modern ozanı Barış Manço’yu; nesillere ilham vermiş dünyası ve dilimizden düşmeyen şarkılarıyla anma gecesi, 3 Ocak’ta Babylon’da! 7’den 77’ye, hep beraber “iyi ki doğdun Barış Abi!” demek için 5. kez gerçekleşecek olan kutlamada; Murat Meriç ve Lalalar sahne alacak. Lalalar’ın Barış Manço parçalarına da yer vereceği performansının öncesi ve sonrasındaysa kabin başına Murat Meriç geçiyor.