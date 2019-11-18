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18.11.2019 - 13:58 |

"Bana Fark Etmez" diyerek hayatın dayattığı zincirleri kırın

Macaron Yayınları, kişisel gelişim alanında kaynak niteliğindeki “Bana Fark Etmez” isimli kitabı okuyucuların beğenisine sundu. Kişisel gelişim uzmanı Turhan Güldaş’ın kaleme aldığı kitap; “Bana Fark Etmez” diyebilen davranış kalıplarının yarattığı mucizevi sonuçları anlatıyor.

"Bana Fark Etmez" diyerek hayatın dayattığı zincirleri kırın

Kişisel gelişim alanının sevilen ismi Turhan Güldaş’ın yeni kitabı Macaron Yayınları’ndan piyasaya çıktı. Okuyucuların başucu kitabı niteliğindeki Yaşam Sihirbazı kitabının ardından ebeveynler için çocuk yetiştirmede yol haritası sunan “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları” kitabını kaleme alan Turhan Güldaş, yepyeni kitabı “Bana Fark Etmez”i okuyucuların beğenisine sundu.

GELİŞMİŞ KİŞİLİK YAPISININ RUH HALİ

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş yeni kitabında; hayatın zorluklarına karşı her şartta “Benim için hiç dert değil” diyebilmenin hatta “Bana fark etmez” diyerek bir hayat felsefesi yaratabilmenin püf noktalarını paylaşıyor. “Bana Fark Etmez”de Turhan Güldaş; kendinden emin, rahat ve bildiğinin farkında olan gelişmiş kişilik yapısının ruh halinden bahsediyor. Bu sayede aşılabilecek engelleri, kırılacak zincirleri, değişecek yanlış davranışları ve bireylerin yakalayabileceği mutluluk seviyesini gösteriyor.

Okuyucular; “Bana Fark Etmez” diyerek uyguladıkları davranış kalıpları sayesinde yeni bir güçle tanışacaklar. Hayatlarında tahmin edemeyecekleri, başkalarının mucize diye nitelendireceği sonuçlar elde edecekler. Örneğin rahat bir yaşam tarzı, stressiz ve sakin bir psikoloji, güçlü bir kişilik yapısı… Bu kitabın öğretileriyle yüz ifadeleri, bakışlar ve hatta beden dili bile değişecek.

“Bana Fark Etmez” diyerek zihinlerdeki ve çevrenizdeki genişlemeyi hissedeceğiniz bu kitap, okuyanların kişisel gelişimine ve ideal hayat tarzına ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Turhan Güldaş’ın yeni kişisel gelişim kitabı “Bana Fark Etmez” tüm Türkiye’de kitap satış noktalarında ve internet satışında.

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Bugün gündeminizde aşk ve yaratıcı konular var. Yaratıcı olduğunuz konulara karşı heves duyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek sizi iyi hissettirebilir. Olumlu ve güçlü ruh halinizi herkese yansıtmalısınız. Şans içeren konularda kısmetiniz yüksek. Akşamüstü saatlerinde daha da zevklerinize düşkün olabilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

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Ailenizle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Evdeki işleri toparlamak isteyebilirsiniz. Sabahtan başlayan iyimser tavrınız evdeki herkesi mutlu edecektir. Güven aradığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Babanızla ilgili kısmetlerle karşılaşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız konularda abartılı şeyler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün hareketli ve keyifli geçeceğinin sinyallerini sabahtan beri alıyor olmalısınız. Konuşmalarınız etrafınızdakileri motive ediyor olabilir. İşlerinizin şanslı aktığı zamanlar söz konusu. Kendinizi oldukça pozitif ifade ediyorsunuz. İletişimden kaynaklı kısmetler gelebilir. Siz yine de bu konulara karşı dikkatli olmaya çalışın.Devamını Oku

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Kişisel yeteneklerinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evde ağırlamak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Şanslı günlerinizden birindesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konulardan gelen kısmetleriniz olabilir. Gün içinde yapmak istediğiniz şeyler için imkânlar söz konusu. İlerleyen saatlerde keyfinize düşkünlüğünüz artabilir. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bilemediğiniz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatleri daha olumlu açılar söz konusu. İyimser tavrınızla olayların üstesinden gelebilirsiniz. Kabullenme içine girebilir, içsel süreçler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara yöneleceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Gelecek beklentilerinizi hayata geçirmek için yeni imkanlar söz konusu olabilir. Sosyal konular gündeminizi yorabilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz alanlara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşamüstü keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi sorumluluklara hazır ve hevesli hissedebilirsiniz. İyimser tavrınız üstlerinizin gözünden kaçmayacaktır. Önünüze yeni imkanlar da çıkabilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

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Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gününüzdesiniz. Yabancılarla ilgili konularda yeni imkânlar söz konusu olabilir. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız konulara karşı daha istekli olabilirsiniz.Devamını Oku

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Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Hevesli olduğunuz konular kriz yaratabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı özen göstermelisiniz. Öğleden sonraki saatlerde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu.Devamını Oku

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Eşinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Ortaklıklar konusunda hevesli bir gündesiniz. Beklediğiniz bir dava süreci varsa, olumlu ilerleme olabilir. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda önünüze iyi imkânlar çıkabilir.Devamını Oku

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