"Bana Fark Etmez" diyerek hayatın dayattığı zincirleri kırın

Kişisel gelişim alanının sevilen ismi Turhan Güldaş’ın yeni kitabı Macaron Yayınları’ndan piyasaya çıktı. Okuyucuların başucu kitabı niteliğindeki Yaşam Sihirbazı kitabının ardından ebeveynler için çocuk yetiştirmede yol haritası sunan “Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları” kitabını kaleme alan Turhan Güldaş, yepyeni kitabı “Bana Fark Etmez”i okuyucuların beğenisine sundu.

GELİŞMİŞ KİŞİLİK YAPISININ RUH HALİ

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş yeni kitabında; hayatın zorluklarına karşı her şartta “Benim için hiç dert değil” diyebilmenin hatta “Bana fark etmez” diyerek bir hayat felsefesi yaratabilmenin püf noktalarını paylaşıyor. “Bana Fark Etmez”de Turhan Güldaş; kendinden emin, rahat ve bildiğinin farkında olan gelişmiş kişilik yapısının ruh halinden bahsediyor. Bu sayede aşılabilecek engelleri, kırılacak zincirleri, değişecek yanlış davranışları ve bireylerin yakalayabileceği mutluluk seviyesini gösteriyor.

Okuyucular; “Bana Fark Etmez” diyerek uyguladıkları davranış kalıpları sayesinde yeni bir güçle tanışacaklar. Hayatlarında tahmin edemeyecekleri, başkalarının mucize diye nitelendireceği sonuçlar elde edecekler. Örneğin rahat bir yaşam tarzı, stressiz ve sakin bir psikoloji, güçlü bir kişilik yapısı… Bu kitabın öğretileriyle yüz ifadeleri, bakışlar ve hatta beden dili bile değişecek.

“Bana Fark Etmez” diyerek zihinlerdeki ve çevrenizdeki genişlemeyi hissedeceğiniz bu kitap, okuyanların kişisel gelişimine ve ideal hayat tarzına ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Turhan Güldaş’ın yeni kişisel gelişim kitabı “Bana Fark Etmez” tüm Türkiye’de kitap satış noktalarında ve internet satışında.



