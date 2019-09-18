Bir Stephen King efsanesi: Şeffaf (Tommyknockers)

Dün gece geç vakit ve önceki gece, Kapıya Vuran Tommy’ler, Kapıya Vuran Tommy’ler kapıya vurdular…

Her şey tanıdık görünse de artık hiçbir şey aynı değildi.

Bir yaz günü ormanda gezinen Bobbi Anderson daha önce defalarca geçtiği yerde bir şeye takılır. Onun ve tüm kasabanın kaderini değiştirecek bir şeye... O sırada çok uzaklarda olan Jim Gardener (şair, alkolik ve intihara meyilli) arkadaşı Bobbi’nin sesini (kendi zihninde) duyup geri döndüğünde “değişen” ve “gelişen” bir kasabayla karşılaşır. Belki bin yıldır toprağın altında gömülü kalmış bu gizemli, metal cisim kasabadaki herkesin bedenini… aklını ve… ruhunu tek tek ele geçirmektedir.

“İnsan şansını kendisi yaratır. Güçlü olursan, şanslı da olursun.”

Sayfa Sayısı: 824

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 58.00 TL

Dağıtım Tarihi: 23.09.2019