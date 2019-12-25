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25.12.2019 - 14:30 |

Bol eğlenceli yılbaşı heyecanı Ankara’da yaşanıyor!

Sazlı sözlü bol eğlenceli yılbaşı akşamları için planınız hazır mı? Ankara’da yeni yıl bir başka yaşanıyor.

Bol eğlenceli yılbaşı heyecanı Ankara’da yaşanıyor!

Ünlü sanatçılar, zengin menüler, sürpriz hediyeler ve daha nice güzellikler bu özel gecede yer alıyor. Siz de henüz kimseye söz vermediyseniz bu linkten yılbaşı programınızı yapabilirsiniz.

Swissôtel Ankara sevdiklerinizle birlikte sizi bol eğlenceli bir yılbaşı gecesine davet ediyor. Şefler tarafından hazırlanan zengin menü, açılış kokteyli, canlı müzik, oryantal şov, DJ performans ve çok daha fazlası bu gecede bulunuyor. Yerinizi ayırtmak için linki tıklayın.

Çakra Modern Meyhane’de, Eren Batu’nun süper sahnesi, lezzetine doyamayacağınız bir menü, kaliteli ve şık bir ortam ve güzel müzik ile Ankara’da düzenlenen bu özel 2020 yılbaşı programında keyfinizce eğlence sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Bu yılbaşı gecesi için linke tıklayın ve rezervasyonunuzu yaptırın.

Başkentin şık ve konforlu oteli, Cadence Design Hotel’de şehrin cazibe merkezi GOP Filistin Sokak’ta yer alıyor. Yılın son gecesini, muhteşem eğlencesi ile taçlandırıyor. Bu özel gecede isterseniz sadece eğlenceye katılın isterseniz eğlence sonrası otelin modern odalarında konaklayın. Yılbaşı eğlencesi için linke tıklamanız yeterli!

Raymar Hotel, 2020 yılbaşı galasında yeni yılın coşkusuna yakışan bu programda sizlere leziz anlar yaşatacak, canlı müzikli unutulmaz eğlence dolu bir programa imza atacak… Siz de yerinizi ayırtmak için linke tıklayın.

Yeni yıl heyecanını farklı bir yerde yaşamak istiyorsan sizi atmosferiyle büyüleyecek Kapadokya’ya davet ediyoruz. Sevdiklerinizle birlikte 2020 yılı coşkusunu Crowne Plaza Cappadocia Hotel’de karşılamaya ne dersiniz? Eğlence dolu yeni yıl programıyla zengin menü içeriği eşliğinde muhteşem bir gece için linki tıklayın.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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