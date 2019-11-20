Büyülü bir yılbaşı gecesi için seçkin alternatifler

Conrad İstanbul Bosphorus, 2020 yılını özel bir kutlamayla karşılamak isteyenleri, Manzara Restaurant ve Summit Bar&Terrace’ta gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli ve lezzetli aktivitelerle ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi Yarımada manzarasıyla büyüleyen Manzara Restaurant’ta canlı piyano müziği eşliğinde gerçekleşecek yılbaşı açık büfesi ve eşsiz Boğaz manzarası seyri sunan Summit Bar&Terrace’taki “Summit New Year Gala” yemeği, yeni yıla keyifli bir başlangıç yapmak isteyenlerin aradığı eğlenceyi ve özel lezzetleri Conrad’ın seçkin ortamında sunacak.

Conrad İstanbul Bosphorus, Noel’i kutlamak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini de 24 Aralık akşamı Noel şarkıları ve lezzetleri eşliğinde unutulmaz bir akşam geçirmeye davet ediyor.

Manzara Restaurant’ta Noel ruhuna uygun akşam yemeği ve yılbaşına yakışan bir ziyafet şöleni

Conrad şeflerinin Noel ve yılbaşı gecelerine özel hazırladığı menüler ile unutulmaz anlar yaşarken Tarihi Yarımada manzarasıyla büyüleneceksiniz. 24 Aralık akşamı Manzara Restaurant’ta servis edilecek Noel set menüsünün başlangıçları arasında kabaklı risotto ve trüflü yer elması çorbası yer alıyor. Ana yemek olarak geleneksel hindi ve fener balığı olmak üzere iki alternatifin sunulduğu Noel menüsünün tatlı seçimi ise çikolatalı ve kestaneli fırında Alaska.

Mart 2019 tarihinden bu yana sade ve modern sunumlarıyla Conrad’ın mutfağına özel dokunuşlar yapan Executive Chef Ziya Çıkrıkcı’nın imzasını taşıyan yılbaşı açık büfesi, yılbaşı akşamında Manzara Restaurant’ı tercih edecek misafirlere ziyafet yaşatacak. Canlı piyano performansı eşliğinde yılbaşı dekorasyonu ile hazırlanmış büyüleyici atmosferiyle Manzara Restaurant’ta gerçekleşecek yılbaşı açık büfesinde; istiridye, jumbo karides, salamura somon çeşitleri gibi şefin seçimi zengin deniz mahsulleri; kaz ciğeri, ördek ve trüflü pateler gibi yılbaşı ruhunu yansıtan lüks atıştırmalıklar yer alacak. Pekin ördeği, tuzda balık, şefin spesiyali dana prime rib, kuzu tadımları ve ızgara çeşitleri ise ziyafet büfesinin öne çıkan ana yemek seçenekleri arasında yer alacak. Çikolata, kestane ve orman meyvelerini buluşturan yılbaşı temalı lezzetler ise ziyafet büfesinin en tatlı dokunuşları olacak.

Summit Bar & Terrace’ta DJ Performans Eşliğinde Yılbaşı Kutlaması

Conrad İstanbul Bosphorus’un Boğaz'ın en güzel manzarasını sunan mekanı Summit Bar&Terrace, 2020 yılını seçkin bir atmosferde karşılamak isteyen misafirlerine muhteşem bir gurme set menü sunuyor. Köpüklü şarap ikramıyla başlayan ve Conrad şeflerinin sihirli dokunuşları ile hazırlanan “Summit New Year Gala” menüsünde, deniz tarağı, kaz ciğeri, ıstakoz çorbası, trüflü Marsala şarap soslu Chateaubriand ve dil balığı gibi gurme lezzetler yer alıyor. Gurme menü, bitter, sütlü ve ruby çikolata üçlüsünden oluşan kombinasyonuyla unutulmaz bir tatlı tabağı ile final yapıyor.

Summit Bar&Terrace yeni yıla parti konseptinde girmek isteyenleri de unutmuyor. Saat 23.30’da DJ müziği eşlinde dans pistine dönüşecek Summit Bar&Terrace’ta eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Summit Bar & Terrace, büyüleyici bir atmosferde, DJ performansı eşliğinde unutulmaz bir gece geçirmek isteyenler için harika bir alternatif!