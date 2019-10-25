‘Diyetiniz modaya mı uymalı, size mi?’

Gün geçmiyor ki yeni bir diyet çeşidi daha popüler olmasın. Peki ama her biri farklı içeriklerle sunulan ve büyük sonuçlar vadeden bu diyetler her bünyeye uyar; herkesin aynı sonuçlara ulaşmasını sağlar mı?

İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti’nin içinde yer alan Türkiye’nin ödüllü ilk eforea SPA’sı, Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman’ın katılımıyla 23 Ekim günü gerçekleşen eforea SPA X Ferin Batman etkinliğinde bu sorunun cevabını aradı. Seçkin davetlilerin katıldığı sağlık buluşmasında, Ketojenik, Aralıklı Oruç Diyeti, Glutensiz Diyet ve Alkali Diyet gibi son dönemin popüler diyetleri hakkında bilinmeyen gerçekler masaya yatırıldı.

“Aralıklı Oruç diyeti sonrasında aşırı yeme sendromu riski taşıyor”

Popüler diyetlerin her bünyeye uygun olmadığını ifade eden Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman, Ketojenik Diyetin uzun dönemde mikrobesin öğesi yetersizliğine sebep olabileceğini; aralıklı oruç diyetinin ise açlık sonrası tıkanırcasına yeme sendromu riski taşıdığını dile getirdi. Ünlü Diyetisyen Alkali Diyeti ile ilgili de “Vücut zaten dışarıdan ne alırsa alsın kan ph değerini sabit tutmak için çalışıyor. Kanın yediklerinizle alkali ya da asit olması mümkün değil.” yorumunda bulundu.



Etkinlikte ayrıca, yarım saatlik bir sporla desteklendiğinde olumlu sonuçlar doğuracak sağlıklı zayıflama önerileri, günlük yaşantıya adapte edilebilecek yağ yakıcı besinler gibi daha iyi bir yaşama dair ipuçları da dinleyicilerle paylaşıldı. Ferin Batman ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, eforea Spa üyelerine özel, sağlıklı yaşam önerilerinden oluşan üç ayrı kategoride kılavuz serileri hazırlandı.

Hilton İstanbul Bomonti'nin World Luxury Spa Awards ödüllü eforea SPA’sı ve Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman’ın işbirliğiyle düzenlenen “eforea SPA X Ferin Batman” sağlıklı söyleşi serileri, Kasım ve Aralık ayında da devam edecek.





