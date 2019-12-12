Doğaçlama tiyatronun efsaneleri Mahşer-i Cümbüş’le eğlence!

Yılların birikimiyle gülmeye ve güldürmeye devam eden doğaçlama tiyatro ekibi Mahşer-i Cümbüş’ün sergileyeceği muhteşem performansı kaçırmayın.

Sanatın en samimi hali doğaçlama tiyatro; oyuncuların, belirli bir konu çerçevesinde ama herhangi bir metinden tamamen bağımsız, deyim yerindeyse içinden geldiği gibi konuşmalarına ve davranmalarına dayanan gösterilere deniyor. Ülkemizde bu güzel geleneği sürdüren en bilindik isimler, Mahşer-i Cümbüş ekibi üyeleri.

Uzun zamandır birlikte sahne alan ekip; yıllar önce Osman Tan Erkır’ın sunumuyla, içeriğinde doğaçlama tiyatro yaptıkları “Anında Görüntü” ismindeki televizyon şovu sayesinde oldukça ünlendi. Çok sevilen ve çok izlenen programla birlikte hem doğaçlama tiyatro tanıtıldı hem de ekip geniş kitlelerce tanınmış oldu.

Yıllardır doğaçlama tiyatronun en ünlü ve en eğlenceli ekibi “Mahşer-i Cümbüş” her gün daha da iyiyi oynayarak bugüne kadar yüzlerce kez sahneye çıktı, çıkıyor ve çıkmaya devam edecek… Bu keyifli gösteri için indirimli bilet fırsatlarını kaçırmayın.

Sevdiklerinizle birlikte keyifli bir etkinlik arayışınız varsa, bol kahkahalı bir seçeneğiniz var: Mahşer-i Cümbüş. Türkiye’de doğaçlama tiyatronun en önemli temsilcileriyle kâh oyuna katılarak, kâh konuyu belirleyerek, etkileşimli bir eğlence deneyimlemek isterseniz, size özel indirimli biletleri kaçırmayın.



