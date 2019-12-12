Vajinismus Süreçleri Nelerdir?

Gelin birlikte vajinismus kadınının yaşadığı süreçlere bir bakalım:

1- Öncesinde ilişki yaşayamayacağına dair bir korkusu olabilir, bir kısım kadında da herşey ilişki anında ortaya çıkar.

2- Sevişmenin ardından penis vajene gireceği sırada bir anda "korku, kaçınma, kasılma, geri çekilme, eşini itme, ağlama" yaşanır.

3- Bunun ibr kez olduğu düşünülür. Oysa sonraki deneyimlerde de aynen devam eder.

4- Alkol, uyuşturucu krem, sakinleştirici haplar vb kulaktan duyma kullanır.

5- Vajinismus tedavisine gitmekten korku duyar.

6- Eşi her denemede zorluk yaşadığından artık erkek de geri çekilme ve sertleşme sorunu ortaya çıkar.

7- Erkek tedavi önerse de kadın tedaviye ait duyduğu korku ile tedaviye gitmek istemez.

8- Aradan aylar ve yıllar geçer, sorun aile yapısının bozulmasına yol açar ve kadın tedaviye ikna olur.

9- Kadın tedavi için eşi ile gelir. Ancak tedavi sürecinde hala olmayacağına dair endişeler taşır.

10- Doğru bir teknikle kısa sürede çözüme gidilir.

11- Kadın neden bu kadar uzunca süre tedaviyi ertelediğine dair pişmanlık duyar.

12- Tedaviyi takip eden aylarda istedikler zaman çocuk sahibi olabilirler.

Vajinismusa sahip kadının neden tedaviye geç kaldığının ana unsurlarını birlikte irdelemiş olduk.

http://www.drulusoy.com