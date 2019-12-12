Vajinismus Süreçleri Nelerdir?

Gelin birlikte vajinismus kadınının yaşadığı süreçlere bir bakalım:
1- Öncesinde ilişki yaşayamayacağına dair bir korkusu olabilir, bir kısım kadında da herşey ilişki anında ortaya çıkar.
2- Sevişmenin ardından penis vajene gireceği sırada bir anda "korku, kaçınma, kasılma, geri çekilme, eşini itme, ağlama" yaşanır.
3- Bunun ibr kez olduğu düşünülür. Oysa sonraki deneyimlerde de aynen devam eder.
4- Alkol, uyuşturucu krem, sakinleştirici haplar vb kulaktan duyma kullanır.
5- Vajinismus tedavisine gitmekten korku duyar.
6- Eşi her denemede zorluk yaşadığından artık erkek de geri çekilme ve sertleşme sorunu ortaya çıkar.
7- Erkek tedavi önerse de kadın tedaviye ait duyduğu korku ile tedaviye gitmek istemez.
8- Aradan aylar ve yıllar geçer, sorun aile yapısının bozulmasına yol açar ve kadın tedaviye ikna olur.
9- Kadın tedavi için eşi ile gelir. Ancak tedavi sürecinde hala olmayacağına dair endişeler taşır.
10- Doğru bir teknikle kısa sürede çözüme gidilir.
11- Kadın neden bu kadar uzunca süre tedaviyi ertelediğine dair pişmanlık duyar.
12- Tedaviyi takip eden aylarda istedikler zaman çocuk sahibi olabilirler.
Vajinismusa sahip kadının neden tedaviye geç kaldığının ana unsurlarını birlikte irdelemiş olduk.
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