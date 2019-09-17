Vajinismus hastalarına baktığımızda çoğunun tedaviye çok geç geldiğini görüyoruz. Tedaviye geç gelme sebeeplerini irdelediğimizde;

1- Zamana bırakalım kendiliğinden çözülür

2- Beni sevseydin, isteseydin yapardın

3- Bir kaç başarısız tedavi ile başarıya ait inancın kırılması

4- İlişki yaşamadan da yaşamı sürdüreceğine inanma

Sayılabilir.

Vajinismus hastasında tedavi olmadan zaman ilerledikçe incir çekirdeğini dahi doldurmayan sebeplerle sık tartışmalar ortaya çıkar. Ve sürecin sonuna doğru artık boşanma gündeme gelir.

Oysa vajinismus doğru tekniklerle kısa sürede çözümü olan bir durumdur. Vajinismus nedeni ile boşanma, bir boşanma sebebi olmamalıdır.

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