09.12.2019 - 14:16 |
Dünya çocuk klasikleri raflarda
Altın Kitaplar, 60. Yılını ciltli özel basım Dünya Çocuk Klasikleri serisiyle kutluyor!
Ciltli, Dünya Çocuk Klasikleri’nin öncüsü Altın Kitaplar, 60. Yılında okurlarına hoş bir jest yaptı. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bu set size nostalji dolu anlar yaşatırken kütüphanenizin de vazgeçilmezi olacak.
Üç Silahşorlar:
Sayfa Sayısı: 280 Fiyatı: 30.00 TL
Tom Sawyer:
Sayfa Sayısı: 216 Fiyatı: 30.00 TL
Demir Maske:
Sayfa Sayısı: 208 Fiyatı: 28.00 TL
80 Günde Devrialem:
Sayfa Sayısı: 256 Fiyatı: 30.00 TL
Heidi:
Sayfa Sayısı: 232 Fiyatı: 30.00 TL
Pinokyo:
Sayfa Sayısı: 192 Fiyatı: 28.00 TL
Don Kişot:
Sayfa Sayısı: 136 Fiyatı: 28.00 TL
Pollyanna:
Sayfa Sayısı: 240 Fiyatı: 30.00 TL
Robinson Cruose:
Sayfa Sayısı: 184 Fiyatı: 28.00 TL
Denizler Altında 20 Bin Fersah:
Sayfa Sayısı: 216 Fiyatı: 30.00 TL