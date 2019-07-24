Ebru Gündeş'i Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda en son Serdar Ortaç'la birlikte verdiği konserde dinlemiştim. O konserin üzerinden tam 6 yıl geçti. Sonrasında Gündeş'i sadece belli başlı otellerde, restoranlarda verdiği konserlerde gördük. Bu kadar aranın sebebini net olarak bilmiyorum. Belki özel hayatına dair yaşadığı talihsizliklerden ötürü basının yoğun olduğu alanlardan uzak kalmak istemiştir.

Bunca yıllık aranın ardından 19-20-21 Temmuz akşamı 3 akşam arka arkaya Ebru Gündeş Harbiye Açıkhava konser programı duyurulmuştu. 3 konserin de tüm biletleri kısa sürede tükenince 22 ve 23 Temmuz akşamları da takvime dahil edildi. Askerde olduğum için ilk konserleri sosyal medyadan takip ettim, sonuncusunu canlı canlı dinledim.

*Sesine, yorumuna diyecek yok. Sanat yönetiminden tutun orkestranın kılık kıyafetine kadar Ebru Gündeş ve ekibinin sahne tertibine verdiği önemi izleyici olarak takdir ettim.

*Saç, makyaj ve kıyafetlerin özenli seçimi dinleyiciye duyulan saygıyı belli ediyor. Fakat hareketli şarkılarda eşlik eden dansçıların kostümünü alakasız buldum.

*Repertuvarda değişikliğe gidilmesi; cover şarkıların azaltılması, Gündeş'in onlarca hitlerinden sahnede söylemedikleriyle yer değişmesi gerektiğini düşünüyorum.

*Bilet fiyatlarının daha uygun olmasını, Ebru Gündeş'in bir daha 6 yıl ara vermeden bu konserleri sık sık yapmasını arzu ediyorum.

*Açıkhava konserlerinde sanatçının sahneden inip seyircinin arasına karışmasını çok samimi bulurum. Bu her konserde yapılmalı.

Unutmadan, Poll Production by Polat Yağcı ekibi son birkaç yıldır Harbiye Açıkhava konser organizasyonlarını üstleniyor. Başarılarından ötürü tüm ekibi tebrik ediyorum.