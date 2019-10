Hillside Outside ile dışarı çık!

“İyi hissettirme” misyonuyla faaliyet gösteren Hillside City Club, “Hillside Outside” konseptli etkinliklerle yoğun şehir yaşamını keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Rutini kıran ve ezberbozan etkinlik serilerinden oluşan Hillside Outside, Hillside ruhunu her hafta İstanbul’un farklı mekanlarında ve yerlerinde açık havaya taşıyor.

Boğaz manzarasında Piyano Eşliğinde Cycle

Müzik ve sporu sıra dışı şekilde bir araya getiren “Cycle with live Piano”, piyanist Şevki Karayel’in notalarıyla eşlik ettiği ve DJ performansı ile enerjinin yükseldiği Boğaz’da, bir gündüz partisi tadında geçti. 60 kişi eşsiz Boğaz manzarası ve enerjik müzik ile pedal çevirmenin keyfini açıkhavada sürdü. Alanında en iyilerden oluşan Hillside eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen “CrossFit Sunday Challenge” katılımcıların Boğaz kıyısında antrenman yapmalarını sağlarken, “Bebek Run & Partners Challenge” da bedenin sınırlarını koşarak aşmak isteyenler için alternatif bir program sundu.

Tüm Aile İçin Spor

27 Ekim Pazar saat 10.30’da Hillside Etiler’in açık hava mekanında kurulan CrossFit parkurunda düzenlenecek olan “Hillsider Kids & Family Survivor” ise, çocuklar ve aileleri bir araya getirerek katılımcılara enerji ve keyif dolu bir gün yaşatacak. Aileler ve çocuklar birlikte koşu yarışları ve burpee yapacak, engellerin altından geçerek heyecanlı bir gün geçirecek. Birbirinden farklı etkinliklerle spor ve Artside kapsamında sanatseverlerin ilgi odağı olan Hillside City Club, Kasım ve Aralık aylarında düzenleyeceği yoga, dans, koşu ve sanat etkinlikleriyle katılımcıları iyi hissettirmeye devam edecek.