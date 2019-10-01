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01.10.2019 - 15:57 |

İstanbul Comics and Art Festival “Hayvan Gibi” temasıyla Beşiktaş sokaklarında

Dream Sales Machine tarafından, üç yıldır Kadıköy Moda’da gerçekleştirilen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), bu yıl Kendine Has desteğiyle, İstanbul Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında üç farklı mekanda düzenlenerek Beşiktaş’a taşınıyor.

İstanbul Comics and Art Festival “Hayvan Gibi” temasıyla Beşiktaş sokaklarında

İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), 2016 yılından bu yana Kadıköy Moda’da düzenlenen, çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon disiplinleri üzerinden atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunuyor, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiriyor. Festival bu sene Kendine Has desteğiyle, hem yeni lokasyonunda hem de farklı alan kullanımlarıyla büyüyerek ilgi görmeye devam ediyor.

Beşiktaş sokaklarında “Urban Art”

Bu yıl 11 Ekim’de “Urban Art” projesi ile İstanbul-Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kendine Has desteğiyle, Goethe Enstitüsü, Tarabya Kültür Akademisi ve Yes, And…Productions (YAP)’ın katkılarıyla İstanbul Comics and Art Festival Beşiktaş sokaklarına çıkıyor. Berlinli sokak sanatı oluşumu Yes, And…Productions’ın (YAP) kurucusu küratör Denis Leo Hegic festival için İstanbul’a davet edildi. Denis Leo Hegic, Berlin’den Marina Zumi, TpT, Hundertzehn, Martin Krusche, İstanbul’dan Somon, Rakun, Max, Nuka, Ankara’dan Gökhan Tüfekçi namı diğer Kara Gözüktü Kaptan ve İzmir’den Cem Sonel Beşiktaş sokaklarında mural çalışmalar gerçekleştirmek üzere davet edilen sanatçılar arasında yer alıyor.

Teması “Hayvan Gibi”

Festivalde bu yıl “Hayvan Gibi” ana başlığı üzerinden süper kahramanların hayvan güçleri, karikatürde hayvan diyalogları, sokak hayvanları ve kamusal alan ilişkisi ile sanatta hayvan temsilleri ele alınıyor. Festivalin gerçekleşeceği Beşiktaş’ta ileri dönüşüm kolektifi “Çöpçüler” ile festival katılımcıları bir araya getirilerek atık malzemelerden sokak hayvanları için sürdürülebilir kamusal alan müdahalelerinde de bulunulacak.

Festival üç mekanda

12-13 Ekim tarihleri arasında üç farklı mekanda aynı anda gerçekleştirilecek festival mekanlarından Feriye’de söyleşiler, animasyon gösterimi, çizgi roman dükkanları, yayınevleri ve konserler yer alırken, Ortaköy Yetimhanesi’nde sergiler, atölyeler ve canlı mural çalışmaları yapılacak. Kethüda Hamamı ise Urban Art projesinin açılış partisinin yanı sıra özel bir sergi projesine de ev sahipliği yapacak. Her yıl beğeniyle karşılanan İCAF posterinin ise bu yıl Big Baboli tarafından çizildiği belirtiliyor.

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