İstanbul Marketing Summit 2019
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Pazarlama dünyasına yepyeni bir soluk getirecek İstanbul Marketing Summit 9-10 Aralık 2019'da Zorlu PSM'de.
Türkiye'den ve dünyadan ünlü markaların liderleri tecrübelerini aktarırken geleceğe ışık tutacak. Eticaret, büyük veri, veri analitiği, perakende, mağaza yönetimi, finansal teknolojiler, dijital oyun dünyası, tüketici ürünleri, yaratıcı sektörler ve daha bir çok alanda konubaşlıklarının ele alınacağı ve 30'dan fazla konuşmacının yer alacağı iki günlük zirvede benzersiz deneyimler yaşayacaksınız.
İstanbul Marketing Summit 9-10 Aralık'ta Zorlu PSM'de...
İstanbul Marketing Summit'te;
Hiç bilmediğiniz vakaları dinleme fırsatı yakalayarak "öğreneceksiniz"
Gün boyunca sürpriz performanslarla "eğleneceksiniz"
Birbirinden başarılı teknoloji şirketlerinin harika çözümlerini "keşfedeceksiniz"
İstanbul Marketing Summit Konuşmacıları:
Joan Calabia - DOCKERS / Director Brand Marketing, Europe
Andre Le Mesurier - R/GA / Chief Creative Officer
Maja Barel - IBM / Digital Strategy & iX
Imteaz Ahmed - RB / Head of Direct to Consumer eCommerce , Europe
Mikhail Vysokovskiy - Yandex / Navigasyon Ürün Müdürü
Ahmet Yağlıcıoğlu - DeFacto / Global Pazarlama Direktörü
Neslihan Uçar Çadırcı - HOPİ / Genel Müdür
Şerif Kaynar - Korn Ferry Hay / Yönetim Kurulu Başkanı
Pelin Şeker - FLO / Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Av. Didem Kalaycıoğlu Birol - Turkcell / Kişisel Veri, Rekabet ve Tüketici Hukuku Müdürü
Av. Mehmet Ali Köksal - Köksal & Partners / Yönetici Ortak
Halil Erdoğmuş - ebebek / Genel Müdür
Dündar Özdemir - Wirecard / CEO
Sedat Kılıç - Related Digital / Genel Müdür
Serdar Keskin - The Others / Ajans Başkanı
Enis Hulli - 500 İstanbul / Partner
Emrah Doğru - Ban'do Creative Studio / Partner
Ozan Sakin - Upcoming / Kurucu
Sertan Eratay - McKinsey Digital Labs / Lideri
Erkin Şahinöz - Kame Danışmanlık / Partner
Ebru Darip - Koçtaş / Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Leyla Hazal Çetin - AdColony / Pazarlama & Büyüme Müdürü
Canan Coşkun - TSKB / Kurumsal İletişim Müdürü
Marketing Holmes