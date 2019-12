İstanbul Marketing Summit 2019

Pazarlama dünyasına yepyeni bir soluk getirecek İstanbul Marketing Summit 9-10 Aralık 2019'da Zorlu PSM'de.

Türkiye'den ve dünyadan ünlü markaların liderleri tecrübelerini aktarırken geleceğe ışık tutacak. Eticaret, büyük veri, veri analitiği, perakende, mağaza yönetimi, finansal teknolojiler, dijital oyun dünyası, tüketici ürünleri, yaratıcı sektörler ve daha bir çok alanda konubaşlıklarının ele alınacağı ve 30'dan fazla konuşmacının yer alacağı iki günlük zirvede benzersiz deneyimler yaşayacaksınız.

İstanbul Marketing Summit'te;

Hiç bilmediğiniz vakaları dinleme fırsatı yakalayarak "öğreneceksiniz"

Gün boyunca sürpriz performanslarla "eğleneceksiniz"

Birbirinden başarılı teknoloji şirketlerinin harika çözümlerini "keşfedeceksiniz"

İstanbul Marketing Summit Konuşmacıları:

Joan Calabia - DOCKERS / Director Brand Marketing, Europe

Andre Le Mesurier - R/GA / Chief Creative Officer

Maja Barel - IBM / Digital Strategy & iX

Imteaz Ahmed - RB / Head of Direct to Consumer eCommerce , Europe

Mikhail Vysokovskiy - Yandex / Navigasyon Ürün Müdürü

Ahmet Yağlıcıoğlu - DeFacto / Global Pazarlama Direktörü

Neslihan Uçar Çadırcı - HOPİ / Genel Müdür

Şerif Kaynar - Korn Ferry Hay / Yönetim Kurulu Başkanı

Pelin Şeker - FLO / Pazarlama ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Av. Didem Kalaycıoğlu Birol - Turkcell / Kişisel Veri, Rekabet ve Tüketici Hukuku Müdürü

Av. Mehmet Ali Köksal - Köksal & Partners / Yönetici Ortak

Halil Erdoğmuş - ebebek / Genel Müdür

Dündar Özdemir - Wirecard / CEO

Sedat Kılıç - Related Digital / Genel Müdür

Serdar Keskin - The Others / Ajans Başkanı

Enis Hulli - 500 İstanbul / Partner

Emrah Doğru - Ban'do Creative Studio / Partner

Ozan Sakin - Upcoming / Kurucu

Sertan Eratay - McKinsey Digital Labs / Lideri

Erkin Şahinöz - Kame Danışmanlık / Partner

Ebru Darip - Koçtaş / Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Leyla Hazal Çetin - AdColony / Pazarlama & Büyüme Müdürü

Canan Coşkun - TSKB / Kurumsal İletişim Müdürü

