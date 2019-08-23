İstanbul Rooftop Festival 7 Eylül'de!
Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan ve İstanbullular için adeta bir Sonbahar klasiği haline gelen İstanbul Rooftop Festival, katılımcılarının bu zamana kadar yaşadığı eşsiz deneyime bir yenisini daha eklemek için 7 Eylül Cumartesi günü şehrin teraslarının kapılarını açıyor.
Yerli ve yabancı 40'tan fazla müzisyen bu festivalde!
2015 yılından bu yana 30 binden fazla müzikseveri ağırlayan ve 7 Eylül tarihinde İstanbul'un en gözde teraslarında gerçekleşecek olan İstanbul Rooftop Festival, katılımcıların müzik zevklerine göre seçim yapabildikleri 40'tan fazla müzisyene ev sahipliği yapacak. Performansların yanı sıra birbirinden farklı aktivitelerin de gün boyu devam edeceği festivalde, katılımcılar yaza hep beraber son bir kez veda edecek.
Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra yerli sahnenin de en güçlü isimlerini ağırlayacak olan festivalde, kokteyl atölyelerinden gastronomi atölyelerine, uçurtma yapımından yogaya kadar daha bir çok aktivite gerçekleştirilecek.
Mekanlar:
NEST
BARCELO OTEL / BHEAVEN ROOF
SKYBAR
MENTHA
SWISSOTEL THE BOSPHORUS
KLEIN GARTEN
THE 47 ÇIRAĞAN
ANTON PERAN
KLEIN
FLAMME
W OTEL SECRET GARDEN
Lineup'ta belli olan önemli sanatçı isimleri:
Dole&Kom
Jake the Rapper
Floyd Lavine
Anatolian Sessions
Alem-i Adastra
Avangart Tabldot
Cüneyt Öztürk
Efe Kantel
Yakuza
Aksak
Zeynep Erbay
Şirin Ediger
BeeGee
Ve daha fazlası...
Floyd Lavine
Elektronik müziğe olan tutkusunu, kendi kökeni olan Afrika ritimleri ve özleri ile birleştiren Floyd Lavine, 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul Rooftop Festival kapsamında gün batımında dinleyicilere Afrika ruhunu yaşatacak!
Dole and Kom
1994 yılından beri beraber müzik yapan ve elektronik ve tech-house müziğin melodik ritimlerini benimseyen Berlin merkezli duo Dole & Kom, 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul Rooftop Festival'de manzaranın keyfini çıkartmak için bizlerle!
Jake the Rapper
Eşsiz enerjisi ve tekno/house müziği old school ve günümüz tınıları ile harmanlayan Jake the Rapper, 7 Eylül Cumartesi günü dinleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak için İstanbul Rooftop Festival'de!