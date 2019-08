İstanbul Rooftop Festival 7 Eylül'de!

Yerli ve yabancı 40'tan fazla müzisyen bu festivalde!

2015 yılından bu yana 30 binden fazla müzikseveri ağırlayan ve 7 Eylül tarihinde İstanbul'un en gözde teraslarında gerçekleşecek olan İstanbul Rooftop Festival, katılımcıların müzik zevklerine göre seçim yapabildikleri 40'tan fazla müzisyene ev sahipliği yapacak. Performansların yanı sıra birbirinden farklı aktivitelerin de gün boyu devam edeceği festivalde, katılımcılar yaza hep beraber son bir kez veda edecek.



Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra yerli sahnenin de en güçlü isimlerini ağırlayacak olan festivalde, kokteyl atölyelerinden gastronomi atölyelerine, uçurtma yapımından yogaya kadar daha bir çok aktivite gerçekleştirilecek.



Mekanlar:

NEST

BARCELO OTEL / BHEAVEN ROOF

SKYBAR

MENTHA

SWISSOTEL THE BOSPHORUS

KLEIN GARTEN

THE 47 ÇIRAĞAN

ANTON PERAN

KLEIN

FLAMME

W OTEL SECRET GARDEN

Lineup'ta belli olan önemli sanatçı isimleri:

Dole&Kom

Jake the Rapper

Floyd Lavine

Anatolian Sessions

Alem-i Adastra

Avangart Tabldot

Cüneyt Öztürk

Efe Kantel

Yakuza

Aksak

Zeynep Erbay

Şirin Ediger

BeeGee

Ve daha fazlası...

Floyd Lavine



Elektronik müziğe olan tutkusunu, kendi kökeni olan Afrika ritimleri ve özleri ile birleştiren Floyd Lavine, 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul Rooftop Festival kapsamında gün batımında dinleyicilere Afrika ruhunu yaşatacak!



Dole and Kom



1994 yılından beri beraber müzik yapan ve elektronik ve tech-house müziğin melodik ritimlerini benimseyen Berlin merkezli duo Dole & Kom, 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul Rooftop Festival'de manzaranın keyfini çıkartmak için bizlerle!



Jake the Rapper



Eşsiz enerjisi ve tekno/house müziği old school ve günümüz tınıları ile harmanlayan Jake the Rapper, 7 Eylül Cumartesi günü dinleyicilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak için İstanbul Rooftop Festival'de!