Kaya Ropes Team Turx Extreme Sailing Series™'de

Kaya Ropes Team Turx, toplamda 22 yarışın yapıldığı ESS 2015’in üçüncü ayağında aldığı üç birincilik, dört ikincilik ve iki üçüncülük ile toplam 15 puanla, 9 takımın katıldığı Qingdao etabını 5’nci olarak tamamladı ve Extreme Sailing Series™ genel sıralamasında altıncı sıraya oturdu.

Seri’nin Qingdao’daki üçüncü etabında; Edhem Dirvana kaptanlığında, Mitch Booth, Selim Kakış, Can Bayülken, Jordi Booth, Brock Callen ve Pedro Andrade ile ülkemizi temsil eden Kaya Ropes Team Turx, Qingdao etabını bir önceki etaba göre daha iyi dereceler ile bitirdi ve birinci olarak tamamladığı yarış sayısını üçe yükseltti.

Takımın performansını değerlendiren kaptan Dirvana şunları söyledi:

“Çin’de final günü son iki yarışa kadar üçüncü durumda yükselmiştik. Ama son iki yarış istediğimiz gibi gitmeyince Seri’yi beşinci olarak tamamladık. İyi dereceler aldık. Hep söylediğim gibi takım her ayakta kendini geliştiriyor. Yaptığımız işi çok inanarak ve severek yapıyoruz. Bu hem işimize hem de gittiğimiz ayaklarda izleyicilerle olan ilişkilerimize de yansıyor. Çin’de, teşekkürler Qingdao, yazan Çince bir pankart açtık ve evsahibi Çin takımı kadar alkış aldık. Extreme Sailing Series’in bir güzelliği de bu. Yelkenci ve izleyiciler iç içe ve heyecan paylaşılıyor. Şimdi gündemimiz, dördüncü etap ve en kısa sürede hazırklıklarımıza başlayacağız”

Kaya Ropes Team Turx, Seri’nin geçtiğimiz ay Umman’da yapılan ikinci ayağında aldığı dereceler ile start istatistiklerinin yüksek olması ve takım olarak sergiledikleri hızlı gelişme neticesinde Land Rover Above and Beyond Kupası’na layık görülmüştü.