Kemanın dahi çocuğu İstanbul'da

Günümüzün, yaşayan en önemli keman virtüözlerinden David Garrett, IEG Live ve Piu Müzik işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez konser verecek. 20 Mayıs 2015’te Haliç Kongre Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak genç sanatçı, dünya çapında ses getiren özgün kemanıyla İstanbullu müzik severleri büyüleyecek. Kemanıyla yeniden hayat verdiği ezgilerle dinleyiciyi bambaşka bir dünyaya götüren Garrett, İstanbul sahnesinde seyircisine Johannes Brahms’ın “Thuner Sonate”, “Andante Tranquill” ve “Regenliedsonate” gibi klasiklerinin de yer aldığı doyumsuz bir keman resitali sunacak. Konserde Garrett’e, piyanosuyla Julien Quentin eşlik edecek.



Kemanıyla Harikalar Yaratıyor

Henüz dört yaşındayken kendi kendine keman çalmayı öğrenen; 7 yaşında resital vermeye başlayan ve 13 yaşında 2. CD’sini kaydeden David Garrett, “müziğin dahi çocuklarından biri” olarak biliniyor. 2008 yılında “Flight of the Bumblebee” şarkısını 1 dakika 6,56 saniyede ( 1 saniyede 13 nota basarak) çaldığı performansıyla Guiness Rekorlar Kitabı’nda adı, “dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak geçiyor. Sevilen klasiklerle birlikte pek çok rock ve pop klasiğini kendi özgün tarzıyla yorumlayan sanatçının, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Kemanı, günümüzün modern sesleriyle harmanlayarak bir kez daha geniş kitlelere sevdiren genç müzisyen, gittiği hemen her ülkede halkın ve medyanın yoğun ilgisiyle karşılanıyor.



Dünya çapında verdiği konserlerinin biletleri aylar öncesinden tükenen ve Türkiye’deki hayranlarının merakla beklediği David Garrett’in, 20 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul konserinin biletleri Biletix’te...