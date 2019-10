Kendi mutluluğunu yarat

Four Seasons İstanbul Otelleri, çikolatanın eşsiz gücünden esinlenerek yarattığı çikolata markası Chocolate by Four Seasons Hotels Istanbul ile yeni bir keşfe çıkarıyor. Pastane Şefi Ghislain Gaille ve ekibinin katılımıyla gerçekleşen atölye çalışmaları Nisan ayı itibariyle başlıyor.



Mutluluk elçisi çikolatanın benzersiz lezzetlerle buluşarak yeniden yorumlandığı Chocolate By Four Seasons Hotels Istanbul, şimdi de kendi çikolatasını yaratmak isteyenlere kapılarını açıyor.



Yeni tatlar keşfetmek ya da tutkunu olduğu lezzetleri yakından tanımak isteyenler için atölye çalışmalarına başlayan Chocolate By Four Seasons Hotels Istanbul 6 ila 8 kişilik gruplara özel eğitimler sunuyor ve keşiflerinin reçetelerini çikolata tutkunları ile paylaşıyor.



7’den 70’e her yaş grubu için eğlenceli eğitimler hazırlayan Pastane Şefi Ghislain Gaille ve ekibi, çikolata dünyasının sırlarını paylaşmak üzere ister romantik bir buluşmaya, ister şirket etkinliğine ya da sürpriz bir doğum günü kutlamasına eşlik ediyor. Bu lezzetli atölye, kakao çekirdeğinden çikolataya yolculuğun kısa tarifi ile başlıyor.



Tadım yaparak çikolata çeşitleri arasındaki farkların gözlemlenmesi, çikolata eritmenin püf noktaları ve trüf çikolata yapımının incelikleri gibi konulara değinerek keyifli bir aktivite alternatifi sunuyor.



Tatlı dünyasının vazgeçilmezi çikolatayı kendi yorumuyla harmanlamak isteyen herkes Nisan ayından itibaren Four Seasons Hotel Bosphorus’ta yer alan atölye çalışmalarında kendi sanatını sergileme imkanı yakalayacak ve atölye sonunda kendi hazırladığı çikolataları sevdikleri ile paylaşma imkanı bulacak.