Klasik müziğin elektronikle buluşması

Red Bull Music Academy Nights konserleri bahar aylarında benzersiz bir müzisyenin performansıyla devam ediyor. 1998’den beri dünyanın dört bir yanında müzik efsanelerini ve yeni müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan Red Bull Music Academy, 2015 sezonunda bahar aylarının başlama vuruşunu Francesco Tristano konseriyle yapıyor. Piyanoyla elektronik müzikte yeni kapılar açan İtalyan müzisyen, 20 Mart gecesi İstanbul Indigo’da dinleyicileriyle buluşacak.



Klasik müzik ve elektronik müziği bir araya getiren müzikal yaklaşımıyla Francesco Tristano, Red Bull Music Academy Night performansıyla ilk kez Türkiye’ye gelecek. Klasik müzik eğitimi almış olan piyanist, piyanosuyla yazdığı besteleri elektronik müzik disipliniyle inşa ediyor ve sıklıkla elektronik altyapı kullanıyor. Tristano bunun yanında techno ve house devlerinin şarkılarını da yorumluyor.



13 yaşında piyanoyla tanışan müzisyen, daha genç yaşta Rus Ulusal Orkestrası ve Berlin Filarmoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı. New York'taki prestijli müzik akademisi Juilliard School’dan mezun olduktan sonra elektronik müziğe ilgi duymaya başlayan piyanist, müzikal dağarcığını klasikten elektroniğe her skalada geliştirdi ve farklı türlerden beslendi. Moritz von Oswald ve Carl Craig gibi elektronik müzik ustalarının desteğini arkasına alan Tristano, Autechre ve Derrick May gibilerin eserlerini yorumladı.



Tristano’nun benzersiz performansıyla ilk kez tanışacaklar, Indigo sahnesinde Tristano’nun önce klavyesinin başına geçerek bir melodi çalacağını, ardından onu dönüştürerek yavaş yavaş geliştirdiğine şahit olacak. Piyano melodisinin ardından yavaş yavaş synth'leri performansına ekleyen Tristano, ardından ambient sesler ve ritimlerle dinleyicileri şaşırtıyor.



Tristano’nun tuşlu çalgılarla ürettiği yenilikçi sesler, klasik müziğin çağdaş bir yaklaşımını oluşturarak tarifsiz bir performansa dönüşecek. Tristano’nun performansı öncesinde ise 2010 RBMA mezunu Kaan Düzarat dinleyiciler ile buluşacak. Francesco Tristano, 20 Mart Cuma gecesi 23:30’dan itibaren İstanbul’da Indigo sahnesinde olacak.