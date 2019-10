Klasik müzik severlere müjde

İş Sanat, sahnesinde yepyeni bir yıldızı klasik müzikseverlerle tanıştırmaya hazırlanıyor. Henüz Royal Academy’de öğrenciyken katıldığı “Yetenek Sizsiniz Litvanya” adlı yarışmada kazandığı birincilikle ülkesinde bir anda ünlenen Martynas Levickis, kendi adını taşıyan ilk albümünü 2013 yılında yayımladı.



Çoğunlukla Doğu Avrupa ve Güney Amerika halk müzikleriyle özdeşleşen enstrümanın her yerde, her türden müziği icra edebileceğini ispatlamak isteyen sanatçı, klasik müzik listelerinde üst seviyeye ulaşan ilk akordeonist olarak adını klasik müzik dünyasına yazdırmayı başardı.



Royal Festival Hall, Wigmore Hall gibi dünyanın en seçkin salonlarında konserler veren, Beethoven’dan Vivaldi’ye, Ennio Morricone’den Lady Gaga’ya uzanan renkli bir repertuvara sahip olan Litvanyalı sanatçıya konserde David Greilsammer şefliğindeki Geneva Camerata eşlik edecek.



Her türlü dönem ve stilden eseri mükemmel bir olgunlukla icra etmesiyle tanınan topluluk, klasik müziği yediden yetmişe herkese ulaştırmayı hedefliyor. 2004 yılında Fransız Müzik Ödülleri’nde “Yılın Genç Müzisyeni” seçilmesinin ardından müzik otoritelerinden övgüler alan şef Greilsammer, hazırladığı etkileyici konser programlarıyla tanınıyor. Martynas Levickis ve Geneva Camerata’nın Vivaldi, Piazzolla, Lully ve Mozart’tan eserler seslendireceği konser, 14 Nisan 2015 Salı akşamı İş Sanat’ta gerçekleşecek.



Geneva Camerata & David Greilsammer & Martynas Levickis



14 Nisan 2015 Salı, Saat: 20.00 Bilet Fiyatları: 1. Kademe: 75 TL 2. Kademe: 65 TL 3. Kademe: 50 TL İndirimli: 40 TL Öğrenci: 20 TL



Satış noktaları



İş Sanat Ana Gişe - 0212 316 10 83 Biletix – 0216 556 98 00 www.biletix.com