Knorr sofrası, yeni çeşnilerle lezzeti katlıyor

4 farklı üründen oluşan yeni Knorr çeşni serisinde, zengin çeşitlilikteki doğal baharatlar yemeklerin lezzetini katlayacak en ideal oranlarda harmanlandı

Knorr’un geleneksel doğal kurutma yöntemi şimdi de yeni Knorr çeşni serisi ile hayatımıza lezzet ve değer katmaya devam ediyor. Knorr, yeni çeşni serisini Vedat Milor ve Arda Türkmen’in katıldığı davetle tanıttı. Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan ev sahipliğinde, Beyoğlu Aslı Tunca Evi’nde gerçekleşen davette şef Arda Türkmen’in yeni Knorr çeşni serisini kullanarak yarattığı özel menü tadıldı.

Knorr çeşni serisi kokusuyla iştah kabartan, sunumuyla göz dolduran, lezzeti damakta bırakan yemekler yapmak konusunda lezzet tutkunlarına ilham veriyor. Mevsiminde toplanarak özenle seçilen sebze, ot ve baharatın doğal bir koruma yöntemi olan kurutma işlemiyle hazırlanarak, ideal ölçü ve lezzet dengesinde sunulduğu yeni Knorr çeşni serisi, yemeklerle lezzeti katlamak için buluşuyor. Kajun Baharatlı Patates Çeşnisi, Sarımsaklı Yoğurt Çeşnisi, 13 Baharatlı Tavuk Çeşnisi ve Baharatlı Sebze Çeşnisi, 1 kaşıkla her yemekte lezzeti katlıyor.

Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan; “Knorr olarak lezzet sunmak için Knorr şeflerinin uzmanlığında özenle seçilmiş sebze, ot ve baharatı ideal ölçülerde titizlikle seçerek hazırladığımız yeni çeşni serimizle, tüketicilerimizin yemek yapmaktan daha fazla keyif almasını sağlamaya çalışıyoruz. Türk mutfağında yemeklere tadıyla, sunumuyla, kokusuyla lezzet katmak için çeşniler yüzyıllardır kullanılıyor. Biz bu geleneği yeni Knor çeşni serimizle devam ettiriyoruz. Türkiye’de baharat tüketiminin 3-4 çeşitle sınırlı kaldığını görüyoruz. Tüketicilerle yaptığımız birebir görüşmelerimizde kullanacağı miktarı bilememek, ölçüyü ayarlayamamak, hangi yemekle eşleştireceğini kestirememek gibi çekincelerle karşılaştıklarını gördük. Tam da bu noktadan hareketle Knorr şefleri uzmanlığında ideal ölçü ve lezzet dengesinde hazırladığımız yeni Knorr çeşni serimizi tüketicilerimize yemek yaparken ilham ve cesaret vermesi için sunduk” dedi.

“Mutfağınızın şefi sizsiniz” diyerek, yemek yapmanın heyecanını yaptığı özel tariflerle tüm Türkiye ile paylaşan Arda Türkmen, güne özel hazırladığı menüde davetlilere sadece yeni Knorr çeşni serisi ile lezzetlendirilen ve ilk kez deneyimlenen lezzetler sundu.

Arda Türkmen; “Her tarifimden sonra “Mutfağınızın şefi sizsiniz” diyerek yaratıcılığı seyirciye bırakırım. Türk mutfağından tarifler verip küçük dokunuşlar ekler ve izleyicimden de kendi yaratıcılığını kullanmasını beklerim. Çünkü küçük dokunuşlar büyük lezzetler yaratır. Fakat hangi baharatın hangi yemekle eşleştiğini kestirememek, çıkan sonucun nasıl olacağını tahmin edememek yemek yapan herkesin baharat kullanımında endişelenmesine sebep oluyor. Knorr’un yeni çeşni serisi ile özel tariflere, özel yeteneklere gerek kalmadan da yemek yapmak isteyen herkes pişirdiği lezzetli yemekleri sevdikleriyle paylaşabilir. Bu akşamki menüde Kajun Baharatlı Patates Çeşnisi, Sarımsaklı Yoğurt Çeşnisi, 13 Baharatlı Tavuk Çeşnisi ve Baharatlı Sebze Çeşnisi kullanarak başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü sunduk. Her tabakta yeni çeşnilerle lezzeti katladık. Herkese kendine has tarifler yaratmak için ilham verebildiysem ne mutlu bana” dedi.

Lezzet yolculuğuna büyük annesinin mutfağından taşan enfes kokuların izleyerek, hayat boyu sürdüren Vedat Milor, yeni Knorr çeşnileri ile hazırlanan yemekleri deneyimleyerek yorumladı.

Vedat Milor; “Çok iyi yemek pişen Konya asıllı babaanne ve dedemin evinde İstanbul’da büyüdüm. Damak zevkim çocukluktan itibaren oluşmaya başladı. Ama her çocuk gibi seçici olduğumdan babaannem Handan Milor’un pişirdiği harika yemeklerin ancak bir kısmını yerdim ve onlar belleğime kazındı. Daha sonra eğitim için yurtdışında bulunduğum yıllarda dünya mutfaklarını tanımaya başladım. Bir çok etkinliğe ve tadımlara katılma imkanım oldu. Gastronomiye olan hevesim farklı bir ivme kazandı. Kendi mutfağımızı yurt dışı ile karşılaştırma şansım oldu ve mutfağımızın çok zengin ve derin lezzetlere sahip olduğunu o zaman daha iyi anladım. Yalnız şunu söylemeliyim ki, dünya mutfaklarında çok yoğun olan baharat kullanımının Türkiye’de oryantal baharat çeşidinin çok olmasına rağmen sınırlı kaldığını gördüm. Nane, karabiber, kırmızı biber, kekik, kimyon dışında pek baharat bilinmiyor. Bilinse de ya çok ya az kullanımla denge yakalanamıyor. Kalitesiz baharat kullanımı da maalesef sıkça rastladığım bir durum. Doğru baharat bileşimi yemeğe derinlik katar. Baharatsız bir yemek düşünemiyorum. Öyle ki biz ülke olarak baharat çeşitleri bakımından çok şanslıyız. Ama kullanım konusunda hayli uzak olduğumuzu söyleyebilirim. Her yemekte kullanılacak bir baharat mutlaka vardır. Mutfağın vazgeçilmezidir. Baharat yemeğinin kişiliğini ortaya çıkarır. Yeni Knorr çeşni serisi ile hazırlanan yemekleri tattığımda, ideal ölçü ve aroma dengesinde sunulan lezzetlerle karşılaştım.” dedi.

Knorr’un yeni çeşni serisi için Vedat Milor ve Arda Türkmen reklam filminde kamera karşısına geçti. İşbirliği, yemek yapmak için ilham verecek projelerle devam ederken, Arda Türkmen yeni Knorr çeşnileriyle yarattığı tarifleri yemek tutkunları ile paylaşacak.