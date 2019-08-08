Kokteyllerin renkli dünyası 31 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta

Türkiye'yi yepyeni bir festival anlayışıyla tanıştıran ilk kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, 31 Ağustos 2019'da üçüncü kez kapılarını kokteyl meraklılarına açıyor.



KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival sahnesini bu sene de birbirinden değerli isimler renklendirecek. Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra Son Feci Bisiklet, Nova Norda, Nilipek., Can Ozan ve Jamie S. festival sahnesinde yer alacak isimlerden...

İstanbul Cocktail Festival; miksolojiyi bir bilim ve sanat gibi değerlendiren en usta mekanların imza lezzetlerini sunacakları standlar, ödüllü miksolojistlerce verilecek kokteyl atölye ve şovları, ev yapımı kokteyller, Türkiye’nin özgün müzisyenlerinden performanslar ve bağımsız butiklerin tasarım sergileriyle renklenerek her duyuya dokunan eşsiz bir gastronomik yolculuk yaşatacak.

BİLGİ:

➤Gün boyu sürecek kokteyl atölyeleri;

✯ Dünyaca Ünlü Kokteyller

✯ Ev Yapımı Tonik

✯ Evde Basit Hazırlanabilecek Kokteyller

✯ Kendi Kokteylini Nasıl Hazırlayabilirsin?

✯ Kokteyl & Yemek Eşleşmesi

✯ Kokteyllerin Geleceği

✯ Kraft Kokteyl Stüdyo

✯ Mocktail

✯ Mojito Yapımı

✯ Popüler Kokteyller

➤Daha Fazlası...

✯ Kendine özgü tarzları ile birbirinden farklı butikler

✯ Gastronomi Atölyeleri

✯ Kendi Barmenin Ol



➤Festival Sahnesi;

✯ Büyük Ev Ablukada

✯ Son Feci Bisiklet

✯ Nova Norda

✯ Nilipek.

✯ Can Ozan

✯ Jamie S.