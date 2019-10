KüçükÇiftlik Park Temmuz ayında da gümbür gümbür!

Bomba gibi isimlerle şehrin enerjisini yükseltecek konser tarihleri: 7 Temmuz Godskitchen, 9 Temmuz Duran Duran, 10 Temmuz Chris De Burgh, 11 Temmuz Carnaval Latino ve 17 Temmuz Tony Bennett.

Ayın açılışı Godskitchen Fusion Cube’dan…

Türkiye’de ilk konserini verecek olan Afrojack, elektronik müzik tarihinin en büyük isimlerinden Fedde Le Grand ve Türkiye’nin en sevilen DJ’lerinden BeeGee, 2012 yılının en çok ses getirecek performansı Godskitchen Fusion Cube ile 7 Temmuz’da ayın açılışını yapacaklar.

KüçükÇiftlik Park’ta 80’ler…

Louvre’da sahne alan ilk grup olan, ‘En İyi 100’ listelerine 21 adet 45’likle girerek bir rekora imza atan 80’lerin unutulmaz “İngiliz New Wave” müzik grubu Duran Duran “All You Need Is Love” albümün turnesi kapsamında 9 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park sahnesini sallamaya geliyor!

Biraz da romantizm…

“Lady in Red” başta olmak üzere sayısız aşk şarkısının sahibi, 200’ün üstünde platin ve altın plak ödüllü, şarkıları dünya listelerinde defalarca bir numaraya yükselmiş ve 90'lı yıllarda radyolarda en çok çalınan sanatçı unvanlı Chris de Burgh’le romantizmin doruklarında bir gece yaşanacak.

KüçükÇiftlik Park’ta festival zamanı…

Temmuz ayı devam ederken KüçükÇiftlik Park, bu yazın en hareketli ve en eğlenceli festivaline ev sahipliği yapacak. 11 Temmuz’da gerçekleşecek Buena Vista Social Club & Omara Portuondo, Bebe, Luis Ernesto Gomez & La Descarga’nın yer alacağı Türkiye’nin ilk Latin Festivali Carnaval Latino, KüçükÇiftlik Park’taki herkesi hareketlendirecek!

Efsane isim KüçükÇiftlik Park’ta…

Caz ve popüler müziğin ustası Tony Bennett 17 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Müzikallerin ve film müziklerinin vazgeçilmez ismi, 16 Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı Tony Bennett, 1951 yılında çıkardığı “Because of You” şarkısıyla ile başladığı müzik hayatına hit parçaları ve unutulmaz konser performanslarıyla devam ediyor.

