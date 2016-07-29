“La Maison“ Emre Altuğ’la Alaçatı’da

Repertuvarında ağırlıklı Fransızca ve İngilizce şarkılara yer veren müzisyen Devrim Atvur, gitarı ile seslendireceği parçalarına Türkçe ve İspanyolca şarkıları da ekleyerek dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Sanatçı yaz boyunca haftanın 3 günü Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri La Maison Alaçatı’da saat 21.30’da sahne alacak.

Kısa sürede sanat ve cemiyet dünyasının Alaçatı’daki buluşma yeri haline gelen, kalite ve şıklığın lezzet ve eğlence ile buluştuğu “ La Maison “ restourant’ın Fransız ve Ege mutfağına ait seçkin lezzetleri, özel seri şarapları da lezzet tutkunları tarafından tam not alıyor.

La Maison Alaçatı Rezervasyon: 0 232 716 76 18

