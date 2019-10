Lara Fabian geliyor

1986 yılında başladığı müzik kariyerine 15 albüm ve biri Türkçe olmak üzere 23 single sığdıran Lara Fabian’ın, 15 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde vereceği konserin biletleri, www.zorlucenterpsm.com, Zorlu PSM gişeleri ve Biletix üzerinden satışa çıktı.

İstanbul’un kültür sanat yaşamına yepyeni bir yön veren, geçtiğimiz sezonlarında Cats’den The Phantom of the Opera’ya, Hugh Jackman’dan Gerard Depardieu’ya dünya starları ile efsane müzikallere ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 3’üncü sezonunda yine bir efsane ismi ağırlıyor. Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Lara Fabian konserine sürpriz konuk sanatçılar da eşlik edecek.

15 albüm, 23 single, 20 milyonun üzerinde albüm satışı...

‘L'Azziza Est En Pleurs’ 45’liği ile 1986 yılında başladığı müzik kariyerine 15 albüm ve biri Türkçe olmak üzere 23 single sığdıran, Belçika asıllı Kanadalı sanatçı Lara Fabian, 1988 yılında katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda ’Croire’ adlı parçasıyla 4’üncü olarak müzik otoritelerinin dikkatini çekmişti. ’Croire’ aynı yıl Avrupa müzik listelerinde de hit olmuştu.

Dünyaca ünlü tenorların sesinden dinlemeye alıştığımız ‘Caruso’yu mükemmel bir şekilde seslendirmesiyle dikkatleri çeken sanatçı, ‘Adagio’ ile dünya çapında bir üne kavuşmuş; ‘Je t’aime’ adlı şarkısını bir stadyum dolusu seyircisiyle birlikte söylemesiyle adından çok söz ettirmişti. 1986 yılından bu yana 15 albüm, 23 single ile dünya çapında 20 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan Lara Fabian, ‘albümleri tüm zamanların en çok satan Belçikalı kadın sanatçısı’ ünvanını da taşıyor. Fabian, kariyeri boyunca aralarında Félix ve World Music Awards’ın da bulunduğu birçok ödülün de sahibi.

Tarih: 15 Ekim 2015 Perşembe

Saat: 21.00

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Turkcell Sahnesi

Bilet Fiyatları: 80 TL, 120 TL, 150 TL, 180 TL, 210 TL (protokol 250 TL)

Biletlere www.biletix.com , www.zorlucenterpsm.com sitelerinden veya Zorlu gişelerden ulaşabilirsiniz.