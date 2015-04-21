LE DIV4S geliyor

Tamamen kadın sanatçılardan oluşan bu grup, tarihin en büyük opera bestecilerinin en ünlü eserlerini yenilikçi bir yorumla sergilemektedir. Bu muhteşem ekip, 10 Mayıs gecesi Mersin Müzik Festivali'nde sahne almak üzere ülkemize geliyor.



Mozart, Bellini, Verdi ve Puccini’nin en bilinen ve etkileyici eserleri orijinallerine bağlı kalınarak bu dört ses için yeniden düzenlenmiştir. Geniş bir repertuvara sahip olan grup, unutulmaz İtalyan şarkılarını ve uluslararası ün kazanmış eserleri orkestra ile beraber pop ritimleri ve melodileriyle birleştirerek



Klasik müzik eğitimi alan dört genç solist Denise, Isabella, Vittoria ve Sofia opera türünde söyledikleri eserlerle uluslararası birçok yarışmada başarılar elde etmişlerdir. LE DIV4S ilk konserini Andrea Bocelli’nin önderliğinde 2008 yılında gerçekleştirmiştir. Ardından, Bocelli ile olan sürekli ve prestijli çalışmalarının yanı sıra İtalya’da ve dünyanın birçok ülkesinde önemli kültür merkezlerinde, uluslararası etkinliklerde ve televizyon programlarında canlı sahne alarak dinleyicilerin büyük beğenisini kazanmışlardır. Grup, sanatsal gelişimleri ve orijinal projeleriyle de beğeniler almıştır.



LE DIV4S, 2009 yılından 2010’un sonuna kadar Marcello Rota, Andrea Bocelli, Michael Bolton gibi isimlerle hem İtalya’da hem de uluslararası birçok sahnede solist olmanın yanı sıra uluslararası ün kazanmış müzisyenlere de eşlik ederek konserler vermiştir.



2011 yılında ilk albümleri CD Opera’yı İtalya’da Universal Music’ten çıkartıp, tanıtımını "Night of the Proms" turnesi ile Avrupa’nın önemli şehirlerindeki prestijli salonlarda yüzbinlerce dinleyiciyle buluşarak yapan gruba Seal, Simple Red’den Mick Hucknall, Nile Rodgers, Chic John Mile, Coolio, Anastasia, James

Blunt gibi dünyaca ünlü sanatçılar da eşlik etmiştir.



2012’de canlı şovları "Opera Tour"un yanı sıra, Andrea Bocelli’nin Birleşik Krallık Turnesi’ne katılarak Dublin, Belfast, Liverpool ve Birmingham’da da konserler vermişlerdir.2013’te birçok sahnede başrol olarak yer alan LE DIV4S, yine Andrea Bocelli’nin "Passion World Tour" turnesine konuk yıldızlar olarak katılarak Asya’da, Avrupa’da, Güney Amerika’da ve ABD’de Grup 2014’te, dünya çapındaki sahne aldığı şehirleri biraz daha geliştirerek konserlerine devam etmiştir.



Yedi yıldır İtalyan müziğinin dünyadaki en önemli başrollerinden ve temsilcilerinden biri olmayı sürdürmekte olan LE DIV4S için 2015 yılı da dünya turnesiyle yoğun geçecektir.



10 Mayıs 2015, Saat 20:00

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (Cumhuriyet salonu)

Bilet Fiyatları: 75 TL, 50 TL, 30 TL

Şef: Carlo Bernini