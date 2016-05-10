Lizt Alfonso Dance Cuba ile final

İş Sanat birbirinden özel isimleri ağırladığı 16. sezonunu Lizt Alfonso Dance Cuba’nın “Cuba Vibra” gösterisi ile tamamlıyor. Lizt Alfonso’nun 23 yaşında hayata geçirdiği Lizt Alfonso Dance Cuba, bugün dünyanın en seçkin dans toplulukları arasında yer alıyor. Küba Ulusal Kültür Nişanı, 2008 Dora Birincilik Ödülü, 2006 ve 2008 yıllarında Küba Ulusal Yazarlar ve Sanatçılar Birliği Birincilik Ödülü ve 2001 New York’un Kübalı Sanatçıları Vakfı Ödülü’nün bulunduğu çok sayıda ödüle layık görülen topluluk, özgün koreografileri ve stili ile göz dolduruyor.

Broadway’de sahne alan Kübalı ilk dans topluluğu olan Lizt Alfonso Dance Cuba, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, Mısır, Katar, Güney Afrika, Çin, Hollanda, Belçika, Meksika, Kolombiya ve pek çok ülkede temsiller gerçekleştirdi ve performanslarıyla hem izleyenleri hem de eleştirmenleri büyüledi. Küba müziği tınıları, cha-cha, mambo, rumba, conga, bolero ritimleriyle dolu renkli gösterileri Cuba Vibra ile İş Sanat’a konuk olacak topluluğu kaçırmak istemeyenler 27 Mayıs, Cuma akşam saat 20.30’u ajandalarına not edebilirler.

Bilet Fiyatları:

1.Kademe: 100 TL

2.Kademe: 80 TL

3.Kademe: 70 TL

İndirimli: 60 TL

Öğrenci: 20 TL