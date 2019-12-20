Lütfi Kırdar’da “Coffex” Kahve Festivali'ne davetlisiniz!

Kahve sektörünün tüm paydaşları ve kahveseverler 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda buluşuyor. Kahveyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden veya etmek isteyen herkesi “Coffex” Kahve Festivali’ne davet ediyoruz.

Kahve kokusu ve enfes lezzetler için linki tıklayın.

Yeni lezzetler tatmayı seviyorsanız bu festival tam size göre diyebiliriz. Kafe açmak hayalinizse ve kahve makinelerine meraklıysanız “Coffex” festivalinde eğlenceli ve bol lezzetli bir gün yaşayacaksınız.

Kahve ilgili merak ettiğiniz her şey bu festivalde... Linki tıklayın.

Kahve sektörünün ülkedeki en geniş kapsamlı sektör etkinliği olarak kurgulanan Coffex'te bulunan sektör liderlerinin stantlarında yeni ürünleri deneyimleyebilir, yeni ve geleneksel lezzetleri ücretsiz tadabilirsiniz. Kahveyle ilgili workshoplara katılarak yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Sektör öncülerinin ilham veren konuşmalarının bulunduğu Coffex Creative’e katılarak kahve sektörünün trendlerini takip edebilirsiniz. Atölyeler, seminerler ve kahveye dair öğreneceğiniz birçok bilgi “Coffex” Festivali’nde sizleri bekliyor. Yerinizi almak için linki tıklayın. İndirimli biletinizi alın.