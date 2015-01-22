Macera treni heyecanı

Zorlu Alışveriş Merkezi’nin metro katında düzenlenecek “Macera Treni” aktivitesiyle sömestr tatilinde 16 gün boyunca çocuklar gerçek bir trende seyahat ediyormuş gibi hissedecek.



Bu sömestr Zorlu’nun minik ziyaretçileri heyecan ve macera dolu bir yolculuğa çıkacak. Minikler, 16 gün boyunca 12:00 – 19:00 saatleri arasında Zorlu Alışveriş Merkezi metro katında gerçekleşecek “Macera Treni” etkinliğinde, giriş kartlarını alacak ve atölyede bu kartları diledikleri gibi süsleyebilecekler. Etkinlik alanında ziyaret ettikleri aktivite alanlarından topladıkları etiketlerle Macera Treni’ndeki hikâyenin parçası olan minikler, yolcu vagonuna binerek unutulmayacak sanal bir geziye katılacaklar. Minik katılımcılar etkinlik alanındaki dijital ekranda hazırlanan hikayelerin bir parçası olarak seyahat için hazırlıklarını tamamladıktan sonra sanal gezilerine başlayacaklar. Macera Treni, Zorlu Center içinde başlayan yolculukta önce hayal dünyasını ardından da çeşitli ülkeleri ziyaret ederek, minik ziyaretçilere keyif dolu bir seyahat deneyimi sunacak. “Macera Treni” yolculuğunun sonunda miniklere etkinlik içerisinde çekilen fotoğrafları da hediye edilecek.