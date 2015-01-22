BİST99.838 -0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMacera treni heyecanı
    22.01.2015 - 15:07 |

    Macera treni heyecanı

    Zorlu Alışveriş Merkezi, 24 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında çocuklar için çok eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak...

    Macera treni heyecanı

    Zorlu Alışveriş Merkezi’nin metro katında düzenlenecek “Macera Treni” aktivitesiyle sömestr tatilinde 16 gün boyunca çocuklar gerçek bir trende seyahat ediyormuş gibi hissedecek.

    Bu sömestr Zorlu’nun minik ziyaretçileri heyecan ve macera dolu bir yolculuğa çıkacak. Minikler, 16 gün boyunca 12:00 – 19:00 saatleri arasında Zorlu Alışveriş Merkezi metro katında gerçekleşecek “Macera Treni” etkinliğinde, giriş kartlarını alacak ve atölyede bu kartları diledikleri gibi süsleyebilecekler. Etkinlik alanında ziyaret ettikleri aktivite alanlarından topladıkları etiketlerle Macera Treni’ndeki hikâyenin parçası olan minikler, yolcu vagonuna binerek unutulmayacak sanal bir geziye katılacaklar. Minik katılımcılar etkinlik alanındaki dijital ekranda hazırlanan hikayelerin bir parçası olarak seyahat için hazırlıklarını tamamladıktan sonra sanal gezilerine başlayacaklar. Macera Treni, Zorlu Center içinde başlayan yolculukta önce hayal dünyasını ardından da çeşitli ülkeleri ziyaret ederek, minik ziyaretçilere keyif dolu bir seyahat deneyimi sunacak. “Macera Treni” yolculuğunun sonunda miniklere etkinlik içerisinde çekilen fotoğrafları da hediye edilecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber