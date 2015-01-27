Madagascar Live Türkiye’de

Kahkaha dolu eğlencenin sevilen kahramanları bu kez tiyatro gösterisiyle çocuklarla buluşuyor.



Dreamworks’ün tüm dünyada gişe rekorları kıran Madagascar filminin karakterleri, orijinal film senaryosundan ilham alınarak hazırlanan Madagascar Live canlı sahne şovuyla Türk seyircisiyle buluşacak. Bu çok özel gösteri, Madagascar’ın haylaz karakterlerinin serüvenini eğlenceli hikaye anlatımı, dans ve müzikle birleştirerek görsel bir şölene dönüştürecek. IEG Family ve Stage Entertainment işbirliği ve Finansbank ana sponsorluğu ile Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak gösteri, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlere eşsiz bir alternatif sunacak.



Haylazlar Türkiye’de



Madagascar Live gösterisi aslan Alex, zebra Marty, zürafa Melma ve su aygırı Gloria’nın New York Hayvanat Bahçesi'nden, Kral Julien’in çılgın Madagascar dünyasına uzanan kaçış serüvenlerini konu alacak. Gerçekçi sahne kurulumları, kostümler ve müzikle sımsıcak bir arkadaşlık hikayesi anlatılacak. Toplam 25 karakterin sahne alacağı gösteri, izleyenleri Central Park Hayvanat Bahçesi’nden Madagascar’ın sahillerine taşıyacak.

Türkiye turnesine Bursa’dan başlayan Madagascar Live, 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde İstanbullu çocukları büyülü bir dünyayla tanıştırmak üzere Ülker Sports Arena’da oynanacak. 6-7-8 Şubat tarihlerinde ise bu kez Ankara için “sahne!” diyecek ve üç gün boyunca Congresium Ankara’da çocuklarla bir araya gelecek. Yeni yılın en büyük eğlencelerinden biri olarak heyecanla beklenen macera, çocukların karne tatiline renk katacak.