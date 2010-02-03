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    HaberlerEtkinlikMadonna ve Michael hayranları ilk kez buluşuyor
    03.02.2010 - 11:28 |

    Madonna ve Michael hayranları ilk kez buluşuyor

    Pop Müziğin Kral ve Kraliçesi Michael Jackson ve Madonna beraber katıldıkları 1991 Oscar gecesinden 20 yıl sonra şarkılarıyla çok özel bir partide buluşturuluyor.

    Madonna ve Michael hayranları ilk kez buluşuyor

    Pal Station işbirliğiyle Life Roof’ta düzenlenen partide daha önce Madonna albümlerinin resmi lansman gecelerini plak şirketleriyle beraber gerçekleştiren Psikolog Dj Cenk Erdem dj kabininde olacak.
    Gecede Jackson’ın Pop tarihine altın harflerle yazdırdığı Billie Jean, Beat It, Thriller,The way you make me feel, Black or White gibi efsane şarkılarıyla ve Popun kraliçesi Madonna’nın Like a prayer, La Isla Bonita, True Blue, Vogue gibi ezberlenen şarkılarıyla 80’lere ve 90’lara nostaljik bir yolculuk yapılıyor olacak… Partiye çok özel dans gösterileri ve sürprizler hazırlanıyor…
    Gecenin ilerleyen saatlerinde pop müziğin en ünlü isimleri ,yabancı müzik listelerinin en son hit şarkıları ve Türkçe popun devleriyle, kral ve kraliçenin gecesi büyük bir kutlamaya dönüşüyor olacak…
    Michael Jackson ve Madonna hayranlarını ilk kez buluşturan parti 5 Şubat Cuma gecesi Taksim, Life Roof 'ta gerçekleşiyor!

    Beyoğlu Life Roof, 5 Şubat Cuma, Saat.21.00

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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