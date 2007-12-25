Madra barış sergisinde

“Cartooning for Peace” inisiyatifi ilk kez 2006 Ekimi’nde, çizgileri Le Monde’da yayımlanan Fransız karikatürist Plantu tarafından New York’taki Birleşmiş Milletler Merkezi’nde ortaya çıktı.



Arafat’tan Davud yıldızı

Aslında bu fikrin doğuşu daha eskiye, 1991 yılına dayanıyordu. Tunus’taki bir sergi sırasında Plantu, Filistin ve İsrail liderlerini bir karikatür üzerinde bir araya getirmişti. Yaser Arafat bir Davut yıldızı çizmiş, Şimon Peres de imzasını atmıştı aynı karikatürün üzerine. Böylece karikatürün birleştirici etkisini keşfetti Plantu.

Oluşumun resmiyete dökülmesi ise Hz. Muhammed karikatürlerinin yayımlanmasının ardından kopan fırtınaya denk geldi. 2006 Ekimi’nde iki gün süren konferans sırasında dünyanın dört bir yanından 12 politik karikatürist 'öğrenilmeyen hoşgörü’yü tartıştılar. Bu konferansı bir sergi takip etti, böylece bir hareket başlamış oldu. “Cartooning for Peace” ikinci kez geçen mart ayında Plantu ve 6 karikatüristin katılımıyla Cenevre’de toplandı, üçüncü toplantıya ise Fransız Kültür Bakanlığı ev sahipliği yaptı.

Brüksel ve Antibes’in ardından ise Atlanta’da bulunan Emory Üniversitesi’nde buluştu karikatüristler. 10 karikatüristin barış konulu çizimlerinin bir araya getirildiği sergiye Türkiye’den Piyale Madra katıldı.