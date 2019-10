Mark Eliyahu geliyor

Geçtiğimiz Mart ayında IKSV Salon'da 3 gece üst üste biletleri günlerce önce tükenen konser veren, ülkemizde sayısız hayrana sahip Mark Eliyahu, sonbaharda yayınlanacak yeni albümü ROADS'un tanıtım turnesine ülkemizden başlıyor. Sırasıyla 3 ve 4 Kasım'da İzmir ve Ankara'da olacak sanatçının son durağı ise, 5 Kasım gecesi ZORLU PSM olacak.

Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissettiğiniz müziğiyle dikkat çeken Mark Eliyahu, ünlü besteci ve kompotizor Piris Eliyahu'nun oğlu. Doğal olarak müzik onun için bir yaşam biçimi. Müzikle nefes alınan bir ortamda büyüyen ve müzikolog, besteci ve tar sanatçısı babasından aldığı mirasla yola koyulan Mark Eliyahu, kemanda aradığını bulamayıp Türk, İran ve Azeri müziğine yöneldi. İrlandalı-Yunan Ross Dally ve Bakülü müzisyen Adalat Vazirov'ın öğrencisi oldu,

1999'da İsrail'e yerleşti. Babasıyla birlikte "The Spirit of the East" albümünü yaptı, beraber turladı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü Gecesinde çaldı, Kudüs Piyor Festivali’nden Uluslararası Ud Festivali’ne, Krakow Yahudi Festivali'nden İtalya'daki prestijli Fabrica Festivali'ne dünya festivallerinde hayranlıkla izlendi, Paris Pompidou Center'daki konseri şehir efsanesi oldu.

Biletleri kısa sürede tükenmesi beklenen konserlerinin tarihleri ve mekanları şöyle:



MARK ELİYAHU - KONSER TARİHLERİ:

3 Kasım 2016 - Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

4 Kasım 2016 - MEB Şura Salonu, Ankara

5 Kasım 2016 - Zorlu PSM Ana tiyatro, İstanbul

Biletler Biletix'te...