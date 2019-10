Maroon 5 ilk kez Türkiye’de!!!

Son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren Maroon 5, Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Mickey Madden ve Matt Flynn isimlerinden oluşuyor.

Grup, 15 Nisan 2011’de Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşacak. Turkcell Kuruçeşme Arena’da gerçekleşecek konser 2011 yılının iddialı konserlerinden.

Hakkında:

Maroon 5, ilk albümü "Songs About Jane" i 2002 yılında çıkardı. Yapımcıların isteği üzerine albümün en çok tutan çalışması olan "This Love" parçası Örümcek Adam filmi için yeniden düzenlendi. Günümüzün önemli yapımcılarından Kanye West ile birlikte New York "Hit Factory" stüdyolarında biraraya gelen topluluk üyeleri güzel şeyler ortaya çıkacağından emindi. Ustaca yeniden uyarlanan şarkı beklenen başarıyı elde etti. Örümcek Adam 2'nin film müzikleri arasına girmesiyle ulaştığı dinleyici sayısı kısa sürede katlandı.

Maroon 5, beş yıllık bir aradan sonra “It Won't Be Soon Before Long “ adındaki ikinci stüdyo albümünü Mayıs 2007'de yayımladı. Albüm piyasaya çıktığı ilk hafta, yarım milyona yakın kopya satarak Billboard 200 listesine zirveden giriş yapmıştır. Grup aynı zamanda çektiği çok iddialı kliplerle adından her zaman söz ettirmeyi başarmıştır.

Biletler 20 Ocak Perşembe 10:00’da Satışta!