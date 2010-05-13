Marsyas Festivali'ne büyük ilgi!

Dinar Belediyesi ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi işbirliğiyle 06-11 Mayıs 2010 tarihleri arasında I.Marsyas Uluslar arası Kültür, Sanat ve Müzik Festivali gerçekleştirildi.

İlki gerçekleştirilen Festival çerçevesinde Sempozyumlar, Paneller, Konserler, Resim Sergileri ve Belgesel gösterimleri yapıldı. Efsaneler şehri Dinar’da gerçekleştirilen Uluslar arası Flüt Yarışması ise yurtiçinden ve yurtdışından birçok yarışmacıyı ağırladı.

Marsyas efsanesine tanıklık eden Dinar, dünyada ilk Müzik yarışmasının yapıldığı yer olarak da tarihteki yerini almıştı. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar 1.Marsyas Uluslararası Kültür Sanat ve Müzik Festivali ile ilgili olarak;“Festivalin Uluslararası pek çok müzisyene ev sahipliği yapması ve yalnızca bir müzik faaliyeti olarak kalmayıp, aynı zamanda Dinar’ın antik mirasını, güçlü tarihsel köklerini ve şimdiye dek saklı kalmış sanatsal alt yapısını da ortaya çıkarmaya vesile olması bakımından büyük önem taşıdığını belirtti. Anadolu uygarlığından izler taşıyan Dinar, dünyanın ilgisini bu festival ile üzerine çekecektir. Sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler, katılımcılar ve izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Festivalin kentin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak canlanmasına büyük katkı sağladığını belirtti.



Dinar Belediyesi ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi ile ilkini gerçekleştirdikleri 1.Marsyas Uluslararası Kültür Sanat ve Müzik Festivali’nin yoğun ilgi gördüğünü özellikle yurtdışından gelen yarışmacıların Festivale heyecan kattığını, Dinar halkının yoğun ilgi gösterdiğini ve festival büyük katkı sağladıkları bu festivalle iç turizmlerinde büyük hareket sağlayarak Dinar bölgesine hareketlilik sağlandığını ve gelecek senelerde daha büyük organizasyonlara ev sahipliğini yapacağını’ belirtti.



08 Mayıs 2010 Cumartesi akşamı sahne alan dünyaca ünlü soprano Jeannette Thompson seslendirdiği Türkçe ve ingilizce eserlerle dinleyicileri büyüledi. 10 Mayıs 2010 Pazartesi ise dünyaca ünlü keman virtüözümüz Cihat Aşkın Festival çerçevesinde Gülden Tezel ile keman ve Piyano resitali verdi.

1. Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali çerçevesinde düzenlenen uluslararası Flüt Yarışmasında yarışmaya hak kazanan 13 yarışmacı arasından birinciliği iki yarışmacı kazandı. Ceren Dik ve Öncü Uçar. Yarışmada ikincilik için uygun bir performans bulunamazken 3. Lüğü Güney Koreli yarışmacı Joo-Wean Lee isimli yarışmacı kazandı. Ayrıca Flüt yarışması çerçevesinde düzenlenen en iyi Türk eseri yorumu dalında birinciliği Ekrem Zeki Ün’ün Yunusun Mezarında isimli eserindeki yorumuyla Güney Koreli Joo-Wean Lee birinciliğe layık görüldü.