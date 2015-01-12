Martı Klasikleri'nde Borusan Quartet'le özel bir akşam

“Martı Klasikleri” kapsamında 21 Ocak Çarşamba akşamı Borusan Quartet “Encore” programıyla müzikseverlerle bir araya gelecek.



Martı Istanbul Hotel ile Lila Müzik işbirliğinde gerçekleşen “Martı Klasikleri” adlı klasik müzik konserleri üçüncü sezonunda birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Şehrin kalbinde yer alan Martı Istanbul Hotel’de, 21 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00’da Borusan Quartet sevenleriyle buluşacak.



Sohbet ve Müzik Bir Arada

Borusan Quartet, 21 Ocak Çarşamba akşamı bugüne dek konserlerinde bis olarak seslendirdikleri eserlerden oluşan özel bir program sunacak. Müzik yazarı ve Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali moderatörlüğünde, sanatçılarla konuklarında katılma imkânı bulabileceği keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek. Unutulmayacak sohbet ve dinletileri kaçırmak istemeyen sanatseverler biletlerini Biletix’ten alabilecekleri gibi konser öncesi Martı Istanbul Hotel’den de temin edebilirler. Biletler tam 40TL, öğrenci ise 20 TL’dir.